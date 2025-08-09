Отпускное похмелье: как пережить возвращение в офис без потерь — секрет в 25 минутах

Отпуск — это не только отдых, но и серьезная нагрузка на организм. Дальние поездки, смена климата и часовых поясов выматывают, и к концу отдыха многие чувствуют себя "выжатыми". Но возвращаться к работе все равно придется — главное сделать это правильно.
Дальние поездки влияют на здоровье. Резкая смена климата и часового пояса — это стресс для организма. После отпуска часто обостряются болезни, появляется слабость. Если есть температура, сыпь или другие тревожные симптомы — лучше сразу к врачу.
Что делать сразу после возвращения:
Короткие прогулки, йога или плавание помогают сохранить энергию и снизить стресс. А контрастный душ и свежий воздух — лучшая подготовка к осени», — советует врач.
Не надо сразу бросаться в аврал. Лучше начать с рутинных задач, разбора почты и планирования. Метод “одна большая задача + три малых в день” отлично работает.
В первые дни не задерживайтесь на работе. Адаптация занимает неделю — не требуйте от себя мгновенной эффективности, сообщает Общественная Служба Новостей.
