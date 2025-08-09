Отпускное похмелье: как пережить возвращение в офис без потерь — секрет в 25 минутах

Адаптация к работе после отпуска: рекомендации специалиста

Отпуск — это не только отдых, но и серьезная нагрузка на организм. Дальние поездки, смена климата и часовых поясов выматывают, и к концу отдыха многие чувствуют себя "выжатыми". Но возвращаться к работе все равно придется — главное сделать это правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на работе

Домашняя акклиматизация

Дальние поездки влияют на здоровье. Резкая смена климата и часового пояса — это стресс для организма. После отпуска часто обостряются болезни, появляется слабость. Если есть температура, сыпь или другие тревожные симптомы — лучше сразу к врачу.

Что делать сразу после возвращения:

Избегать ночных перелетов без отдыха

Соблюдать режим сна и питья

Есть легкую пищу (рыба, овощи, орехи)

Отказаться от фастфуда, алкоголя и лишнего кофе

Физическая активность и закаливание

Короткие прогулки, йога или плавание помогают сохранить энергию и снизить стресс. А контрастный душ и свежий воздух — лучшая подготовка к осени», — советует врач.

Возвращение на работу

Вернуться за 2-3 дня до выхода — успеть адаптироваться

Настроиться на позитив: отпуск закончился, но впереди новые приятные события

Запланировать что-то интересное на ближайшие выходные

Первый рабочий день: мягкий старт

Не надо сразу бросаться в аврал. Лучше начать с рутинных задач, разбора почты и планирования. Метод “одна большая задача + три малых в день” отлично работает.

Метод помидора

Рабочее время делим на 25-минутные отрезки с 5-минутными перерывами

После 4 циклов — большой перерыв (20-30 минут)

Такой подход помогает сохранить концентрацию и избежать прокрастинации

В первые дни не задерживайтесь на работе. Адаптация занимает неделю — не требуйте от себя мгновенной эффективности, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

