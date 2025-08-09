Не COVID, но тоже гадость: новая угроза из Азии — стоит ли бояться россиянам эпедемии

Чикунгунья из Китая: новая лихорадка и возможные ограничения

Российские эпидемиологи внимательно следят за ситуацией с лихорадкой чикунгунья в Китае. По словам вирусолога Виктора Зуева, оснований для введения нового локдауна пока нет, несмотря на активные туристические потоки.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая больная в маске

Меры контроля на границах

Всех въезжающих из КНР тщательно проверяют:

Усиленный санитарный контроль

Мониторинг состояния здоровья

Профилактические беседы с туристами

«После вспышки в Китае российские специалисты приняли дополнительные меры безопасности на границах», — подчеркнул Зуев.

Особенности передачи вируса

Чикунгунья имеет важное отличие от COVID-19:

Передается исключительно через укусы комаров

Не распространяется от человека к человеку

Сезонность заболевания (активность переносчиков)

Ситуация в Китае

В Поднебесной зафиксировано:

Более 10 000 случаев заболевания

Временное возвращение антиковидных мер

Усиление эпидемиологического контроля

Прогнозы для России

По данным Роспотребнадзора:

Завозных случаев не зарегистрировано

Риск эпидемии оценивается как низкий

Система здравоохранения готова к возможным случаям

Рекомендации для туристов

Вирусолог советует путешественникам:

Не отказываться от поездок

Соблюдать меры предосторожности

Своевременно вакцинироваться

Использовать репелленты в эндемичных районах

Путешествовать нужно, но делать это с умом, сообщает aif.ru.

