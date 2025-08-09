Не COVID, но тоже гадость: новая угроза из Азии — стоит ли бояться россиянам эпедемии

Российские эпидемиологи внимательно следят за ситуацией с лихорадкой чикунгунья в Китае. По словам вирусолога Виктора Зуева, оснований для введения нового локдауна пока нет, несмотря на активные туристические потоки.
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая больная в маске
Меры контроля на границах
Всех въезжающих из КНР тщательно проверяют:
Усиленный санитарный контроль
Мониторинг состояния здоровья
Профилактические беседы с туристами
«После вспышки в Китае российские специалисты приняли дополнительные меры безопасности на границах», — подчеркнул Зуев.