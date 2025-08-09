Не COVID, но тоже гадость: новая угроза из Азии — стоит ли бояться россиянам эпедемии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чикунгунья из Китая: новая лихорадка и возможные ограничения
1:31
Здоровье

Российские эпидемиологи внимательно следят за ситуацией с лихорадкой чикунгунья в Китае. По словам вирусолога Виктора Зуева, оснований для введения нового локдауна пока нет, несмотря на активные туристические потоки.

Пожилая больная в маске
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая больная в маске

Меры контроля на границах

Всех въезжающих из КНР тщательно проверяют:

  • Усиленный санитарный контроль
  • Мониторинг состояния здоровья
  • Профилактические беседы с туристами

«После вспышки в Китае российские специалисты приняли дополнительные меры безопасности на границах», — подчеркнул Зуев.

Особенности передачи вируса

Чикунгунья имеет важное отличие от COVID-19:

  • Передается исключительно через укусы комаров
  • Не распространяется от человека к человеку
  • Сезонность заболевания (активность переносчиков)

Ситуация в Китае

В Поднебесной зафиксировано:

  • Более 10 000 случаев заболевания
  • Временное возвращение антиковидных мер
  • Усиление эпидемиологического контроля

Прогнозы для России

По данным Роспотребнадзора:

  • Завозных случаев не зарегистрировано
  • Риск эпидемии оценивается как низкий
  • Система здравоохранения готова к возможным случаям

Рекомендации для туристов

Вирусолог советует путешественникам:

  • Не отказываться от поездок
  • Соблюдать меры предосторожности
  • Своевременно вакцинироваться
  • Использовать репелленты в эндемичных районах

Путешествовать нужно, но делать это с умом, сообщает aif.ru.

Уточнения

Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
