3 литра крови и 1 шанс из 100: мёртвый пациент зашевелился — врачи сделали невозможное

Молодой человек выжил после падения грузоподъемника в Подмосковье

20-летнего молодого человека доставили в Сергиево-Посадскую больницу без сознания после того, как на него обрушился грузоподъемник. Пациент находился в коме с множественными тяжелейшими травмами.

Реанимация

Диагноз

В пресс-службе областного Минздрава сообщили:

Двусторонние переломы ребер

Травматический отек легких

Разрыв печени

Массивное внутреннее кровотечение (потеря около 3 литров крови)

Переломы таза и правой голени

Первая экстренная операция

Медики немедленно начали хирургическое вмешательство:

Остановили внутреннее кровотечение

Удали жидкость из легких

Провели первичную обработку поврежденных органов

Вторая операция и реабилитация

Через 6 дней потребовалось повторное вмешательство. В послеоперационный период пациент получал:

Мощные обезболивающие

Антибиотики широкого спектра

Препараты для профилактики тромбов

Пациент выписан

Состояние молодого человека полностью стабилизировалось. Все жизненные показатели в норме, угрозы для жизни нет. Сейчас он продолжает восстановление дома под амбулаторным наблюдением, сообщает "Вести Подмосковья".

Уточнения

Реанимация — совокупность мероприятий по оживлению организма, находящегося в состоянии клинической смерти, восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций системы.

