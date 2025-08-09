3 литра крови и 1 шанс из 100: мёртвый пациент зашевелился — врачи сделали невозможное

20-летнего молодого человека доставили в Сергиево-Посадскую больницу без сознания после того, как на него обрушился грузоподъемник. Пациент находился в коме с множественными тяжелейшими травмами.
В пресс-службе областного Минздрава сообщили:
Медики немедленно начали хирургическое вмешательство:
Через 6 дней потребовалось повторное вмешательство. В послеоперационный период пациент получал:
Состояние молодого человека полностью стабилизировалось. Все жизненные показатели в норме, угрозы для жизни нет. Сейчас он продолжает восстановление дома под амбулаторным наблюдением, сообщает "Вести Подмосковья".
Реанимация — совокупность мероприятий по оживлению организма, находящегося в состоянии клинической смерти, восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций системы.
