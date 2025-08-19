Каждое утро зеркало выдаёт предателя: виной не возраст, а постель

Каждое утро новые заломы на лице могут быть связаны не только с возрастом, но и с тем, на какой подушке вы спите. Этот привычный предмет способен незаметно ускорять процессы старения кожи.
Исследования подтверждают: длительное сдавливание кожи о поверхность подушки во время сна запускает формирование устойчивых складок. Со временем коже становится сложнее расправляться, и заломы фиксируются.
Грубые ткани наволочки, например хлопок, во время движений во сне трутся о кожу, нарушая защитный барьер эпидермиса и вызывая микроповреждения. Сон на боку или животе особенно вреден для щёк, скул и зоны декольте.
Влияние формы и материала
Даже при сне на спине неподходящая подушка может образовывать складки на шее или провоцировать затекание. Высокие или слишком жёсткие модели неестественно изгибают шею, усиливая давление на лицо и способствуя появлению морщин.
Влажная от пота кожа становится более уязвимой для трения, что в сочетании с давлением ускоряет образование заломов.
Как снизить риск
Шёлковые и атласные наволочки обеспечивают гладкую поверхность, уменьшая сопротивление при скольжении кожи. Специальные подушки с уникальной формой или мягкими материалами поддерживают голову и шею, сводя к минимуму контакт лица с тканью.
Ортопедические модели помогают сохранить правильное положение позвоночника и снижают риск появления глубоких складок. Регулярная смена позы сна и внимательный выбор постельных принадлежностей напрямую влияют на свежесть и гладкость кожи по утрам.
Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
