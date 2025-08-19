Каждое утро зеркало выдаёт предателя: виной не возраст, а постель

Здоровье

Каждое утро новые заломы на лице могут быть связаны не только с возрастом, но и с тем, на какой подушке вы спите. Этот привычный предмет способен незаметно ускорять процессы старения кожи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белые подушки на кровати

Может ли подушка ускорить появление морщин

Исследования подтверждают: длительное сдавливание кожи о поверхность подушки во время сна запускает формирование устойчивых складок. Со временем коже становится сложнее расправляться, и заломы фиксируются.

Грубые ткани наволочки, например хлопок, во время движений во сне трутся о кожу, нарушая защитный барьер эпидермиса и вызывая микроповреждения. Сон на боку или животе особенно вреден для щёк, скул и зоны декольте.

Влияние формы и материала

Даже при сне на спине неподходящая подушка может образовывать складки на шее или провоцировать затекание. Высокие или слишком жёсткие модели неестественно изгибают шею, усиливая давление на лицо и способствуя появлению морщин.

Влажная от пота кожа становится более уязвимой для трения, что в сочетании с давлением ускоряет образование заломов.

Как снизить риск

Шёлковые и атласные наволочки обеспечивают гладкую поверхность, уменьшая сопротивление при скольжении кожи. Специальные подушки с уникальной формой или мягкими материалами поддерживают голову и шею, сводя к минимуму контакт лица с тканью.

Ортопедические модели помогают сохранить правильное положение позвоночника и снижают риск появления глубоких складок. Регулярная смена позы сна и внимательный выбор постельных принадлежностей напрямую влияют на свежесть и гладкость кожи по утрам.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



