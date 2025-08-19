Что никогда не стоит готовить в фольге, если любите вкусную рыбу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:17
Здоровье

Специалисты Рыбного Союза России рассказали, что не вся рыба и морепродукты подходят для запекания в фольге.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Какую рыбу и морепродукты не стоит готовить в фольге

По их словам, этот способ приготовления иногда портит вкус и текстуру блюда.

Жирная рыба с ярким ароматом

Скумбрия, сельдь и сардина в фольге усиливают свой запах, а жир может застаиваться и даже горчить. Для таких видов лучше выбирать гриль, копчение или открытое запекание.

Рыба с толстой шкурой и плотной мякотью

Палтус и сом при запекании целиком в фольге плохо пропекаются внутри, а шкура становится мягкой. Оптимальный вариант — готовить при высокой температуре или предварительно обжаривать.

Морепродукты

Креветки, кальмары и гребешки в фольге приобретают "резиновую" консистенцию и вкус варёного продукта. Их лучше жарить, готовить на шпажках или с помощью су-вид.

Что подходит для фольги

Дорадо, сибас, форель, лосось, горбуша и карп отлично запекаются в фольге, особенно с овощами и травами. Белую рыбу — минтай, треску, хек — стоит готовить осторожно, чтобы не пересушить.

Уточнения

Фольга́ - металлическая "бумага", тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
