Что никогда не стоит готовить в фольге, если любите вкусную рыбу

Специалисты Рыбного Союза России рассказали, что не вся рыба и морепродукты подходят для запекания в фольге.
По их словам, этот способ приготовления иногда портит вкус и текстуру блюда.
Жирная рыба с ярким ароматом
Скумбрия, сельдь и сардина в фольге усиливают свой запах, а жир может застаиваться и даже горчить. Для таких видов лучше выбирать гриль, копчение или открытое запекание.
Рыба с толстой шкурой и плотной мякотью
Палтус и сом при запекании целиком в фольге плохо пропекаются внутри, а шкура становится мягкой. Оптимальный вариант — готовить при высокой температуре или предварительно обжаривать.
Морепродукты
Креветки, кальмары и гребешки в фольге приобретают "резиновую" консистенцию и вкус варёного продукта. Их лучше жарить, готовить на шпажках или с помощью су-вид.
Что подходит для фольги
Дорадо, сибас, форель, лосось, горбуша и карп отлично запекаются в фольге, особенно с овощами и травами. Белую рыбу — минтай, треску, хек — стоит готовить осторожно, чтобы не пересушить.
Фольга́ - металлическая "бумага", тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.