Семь простых шагов, которые откроют в вас творца
Врач Николь Тетро рассказала, как осознанность и прогулки на природе развивают креативность
1:37
Нейробиолог Николь Тетро рассказала, что творческое мышление помогает развивать гибкость ума, адаптироваться к переменам, находить нестандартные решения и улучшать эмоциональное состояние.
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как развить интуицию
Как пробудить креативность в повседневной жизни
По её словам, во время погружения в творческий поток мозг активизируется, выделяя дофамин и серотонин, что усиливает чувство вдохновения и радости.
Семь простых способов от нейробиолога
Николь Тетро предлагает несколько доступных методов, которые можно применять каждый день:
- Работа руками — лепка, садоводство или даже мытьё посуды активируют нейроны, отвечающие за воображение.
- Практика осознанности — глубокое дыхание, медитация или прогулки на свежем воздухе помогают прояснить мысли.
- Общение с природой — пребывание на природе снижает уровень стресса и пробуждает фантазию.
- Физическая активность — спорт и танцы стимулируют выработку эндорфинов, улучшая творческие способности.
- Новые впечатления — посещение музея или необычная прогулка ломают привычные шаблоны мышления.
- Игра — свободное творчество без конкретной цели раскрепощает разум.
- День искусства — посещение выставок вдохновляет и помогает расширять внутренние горизонты.
Почему это работает
По словам Николь Тетро, сочетание физических, эмоциональных и интеллектуальных стимулов создаёт условия, при которых мозг активнее ищет новые связи и решения.
Уточнения
Креати́вность - умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов.
Новости о здоровье
Присоединяйся к Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины