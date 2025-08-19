Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Семь простых шагов, которые откроют в вас творца

Врач Николь Тетро рассказала, как осознанность и прогулки на природе развивают креативность
1:37
Здоровье

Нейробиолог Николь Тетро рассказала, что творческое мышление помогает развивать гибкость ума, адаптироваться к переменам, находить нестандартные решения и улучшать эмоциональное состояние.

Как развить интуицию
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как развить интуицию

Как пробудить креативность в повседневной жизни

По её словам, во время погружения в творческий поток мозг активизируется, выделяя дофамин и серотонин, что усиливает чувство вдохновения и радости.

Семь простых способов от нейробиолога

Николь Тетро предлагает несколько доступных методов, которые можно применять каждый день:

  1. Работа руками — лепка, садоводство или даже мытьё посуды активируют нейроны, отвечающие за воображение.

  2. Практика осознанности — глубокое дыхание, медитация или прогулки на свежем воздухе помогают прояснить мысли.

  3. Общение с природой — пребывание на природе снижает уровень стресса и пробуждает фантазию.

  4. Физическая активность — спорт и танцы стимулируют выработку эндорфинов, улучшая творческие способности.

  5. Новые впечатления — посещение музея или необычная прогулка ломают привычные шаблоны мышления.

  6. Игра — свободное творчество без конкретной цели раскрепощает разум.

  7. День искусства — посещение выставок вдохновляет и помогает расширять внутренние горизонты.

Почему это работает

По словам Николь Тетро, сочетание физических, эмоциональных и интеллектуальных стимулов создаёт условия, при которых мозг активнее ищет новые связи и решения.

Уточнения

Креати́вность - умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
