Какой алкоголь может стать смертельно опасным в жару

Судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Минздрава России Алексей Решетун рассказал, что любой алкоголь — будь то домашнего или заводского производства — содержит этиловый спирт, токсичное вещество, вредное для организма.
По словам Алексея Решетуна, отравиться можно как кустарным алкоголем, так и изготовленным на заводе. Однако домашние напитки могут представлять ещё большую опасность из-за отсутствия многоступенчатой очистки. В них нередко повышено содержание сивушных масел и других вредных примесей. Известны случаи, когда употребление самодельного алкоголя заканчивалось летальным исходом.
Этиловый спирт — главный токсин
Эксперт подчёркивает, что этиловый спирт одинаково разрушительно действует на организм вне зависимости от происхождения напитка. Он поражает нервную систему, печень и сердце, а при больших дозах может привести к тяжёлому отравлению.
Почему особенно опасно пить в жару
Алексей Решетун предупреждает, что в условиях высокой температуры спиртное усиливает нагрузку на сердце и сосуды. Это повышает риск резкого ухудшения самочувствия, поэтому в жару алкоголь лучше полностью исключить.
Алкого́льные напи́тки — напитки, содержащие этиловый спирт.
