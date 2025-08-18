Какой алкоголь может стать смертельно опасным в жару

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Здоровье

Судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Минздрава России Алексей Решетун рассказал, что любой алкоголь — будь то домашнего или заводского производства — содержит этиловый спирт, токсичное вещество, вредное для организма.

Почему домашний алкоголь рискованнее

По словам Алексея Решетуна, отравиться можно как кустарным алкоголем, так и изготовленным на заводе. Однако домашние напитки могут представлять ещё большую опасность из-за отсутствия многоступенчатой очистки. В них нередко повышено содержание сивушных масел и других вредных примесей. Известны случаи, когда употребление самодельного алкоголя заканчивалось летальным исходом.

Этиловый спирт — главный токсин

Эксперт подчёркивает, что этиловый спирт одинаково разрушительно действует на организм вне зависимости от происхождения напитка. Он поражает нервную систему, печень и сердце, а при больших дозах может привести к тяжёлому отравлению.

Почему особенно опасно пить в жару

Алексей Решетун предупреждает, что в условиях высокой температуры спиртное усиливает нагрузку на сердце и сосуды. Это повышает риск резкого ухудшения самочувствия, поэтому в жару алкоголь лучше полностью исключить.

Алкого́льные напи́тки — напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
