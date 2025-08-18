Состояние, которое может толкнуть спортсмена к риску и истощению

Психолог Коновалова: эйфория может быть опасна для здоровья спортсменов

Психолог Ольга Коновалова рассказала, что эйфория у спортсменов может быть вызвана реакцией на достижение цели, признание, вдохновение, сильную физическую нагрузку или приятную неожиданность.

Чем эйфория может быть опасна для спортсменов

Такое состояние кратковременно усиливает мотивацию, укрепляет самооценку и даёт чувство удовлетворения.

Когда положительные эмоции становятся угрозой

По словам Ольги Коноваловой, в некоторых случаях эйфория может перейти в опасную для психики форму. Это бывает при маниакальной фазе биполярного расстройства, после приёма психоактивных веществ или как последствие черепно-мозговой травмы. В таких ситуациях близким спортсмена важно быстро заметить изменения и оказать помощь.

Риск поиска повторных ощущений

Психолог предупреждает, что люди, склонные к поиску ярких впечатлений, могут сознательно подвергать себя опасности — будь то спорт, азартные игры или экстремальные развлечения — чтобы снова испытать эйфорию. Это подчёркивает важность осознанного отношения к своему эмоциональному состоянию и внутренней стабильности.

Опасность искусственной эйфории

Ольга Коновалова отмечает, что важно отличать естественную эйфорию от искусственно вызванной — с помощью веществ, экстремальных развлечений или чрезмерного потребления контента. Постоянный поиск таких стимулов способен привести к эмоциональному истощению, резким перепадам настроения и даже зависимости.

Уточнения

Эйфори́я — положительно окрашенный аффект или эмоция.

