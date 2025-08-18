Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ваша личная норма шагов: как рассчитать и не ошибиться

Сколько шагов в день нужно для здоровья в разном возрасте — рекомендации специалистов
1:52
Здоровье

Расхожая норма в 10 000 шагов в день подходит не всем. Оптимальное количество зависит от возраста, состояния здоровья и ваших целей.

Ходьба
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Сколько шагов нужно делать с учётом возраста

Молодым людям достаточно 8-10 тысяч шагов в день для поддержания тонуса. Пожилым часто хватает 5-7 тысяч для хорошего самочувствия. Если цель — снижение веса, норму можно увеличить до 12-15 тысяч шагов, чтобы создать необходимый дефицит энергии для жиросжигания.

Как адаптировать норму

Тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни, стоит начинать с 7 тысяч шагов, постепенно добавляя по 500 шагов каждую неделю. Такой подход помогает избежать переутомления. Для удобства можно разделить дневную норму на несколько прогулок — например, три по 15 минут.

Как повысить эффективность ходьбы

Ходьба по неровной местности задействует больше мышц, а сочетание с силовыми упражнениями укрепляет тело и развивает выносливость. Фитнес-трекер поможет объективно отслеживать прогресс и мотивировать к регулярной активности.

Польза для здоровья и мотивация

Регулярное выполнение личной нормы шагов улучшает работу сердца и сосудов, помогает замедлить возрастные изменения. Прогулки в компании друзей или семьи делают процесс приятнее, а социальная поддержка помогает не бросать начатое.

Главное — прислушиваться к себе

При усталости или недомогании норму шагов нужно корректировать. Отдых и восстановление так же важны, как и сама нагрузка. Для комплексного эффекта ходьбу стоит дополнять растяжкой и упражнениями на гибкость.

Уточнения

Выно́сливость - способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
