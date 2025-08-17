Как действовать, если стены дрожат, а времени почти нет

Соблюдение простых правил может спасти жизнь во время землетрясения. Об этом напоминает доктор медицинских наук и профессор кафедры медицины катастроф ИПМ Пироговского университета, Марина Костюченко.
Около 20% территории страны находятся в сейсмоопасных зонах, где толчки могут превышать 7 баллов. К таким регионам относятся Северный Кавказ, Прибайкалье, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин и Курильские острова.
Чем опасны землетрясения
Подземные толчки способны вызвать массовые разрушения, травмы, цунами и серьёзные психологические последствия для пострадавших. Наибольшую угрозу представляют обрушения зданий, включая медицинские учреждения, что осложняет оказание помощи.
Первые действия при толчках
Если землетрясение застало в помещении, в течение первых 15-20 секунд нужно попытаться выйти на открытое пространство. Если это невозможно, безопаснее встать у внутренней капитальной стены или в углу, вдали от окон и тяжёлых предметов.
Что делать после землетрясения
Когда толчки прекратятся, важно оказать первую помощь себе и другим. Особое внимание следует уделить детям и людям с кровотечениями.
Землетрясе́ние - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.
