Как действовать, если стены дрожат, а времени почти нет

Профессор Костюченко рассказала, как действовать при землетрясении

Соблюдение простых правил может спасти жизнь во время землетрясения. Об этом напоминает доктор медицинских наук и профессор кафедры медицины катастроф ИПМ Пироговского университета, Марина Костюченко.

Как действовать при землетрясении

Около 20% территории страны находятся в сейсмоопасных зонах, где толчки могут превышать 7 баллов. К таким регионам относятся Северный Кавказ, Прибайкалье, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин и Курильские острова.

Чем опасны землетрясения

Подземные толчки способны вызвать массовые разрушения, травмы, цунами и серьёзные психологические последствия для пострадавших. Наибольшую угрозу представляют обрушения зданий, включая медицинские учреждения, что осложняет оказание помощи.

Первые действия при толчках

Если землетрясение застало в помещении, в течение первых 15-20 секунд нужно попытаться выйти на открытое пространство. Если это невозможно, безопаснее встать у внутренней капитальной стены или в углу, вдали от окон и тяжёлых предметов.

Что делать после землетрясения

Когда толчки прекратятся, важно оказать первую помощь себе и другим. Особое внимание следует уделить детям и людям с кровотечениями.

Уточнения

Землетрясе́ние - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.

