Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разъяснены отличия осмотра и досмотра автомобиля по ПДД и закону
Альшурафа: современные трекеры не учитывают особенности походки при ожирении
Садовод Самойлова рассказала, как подготовить грядку после уборки картофеля
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
UVA-лучи проникают сквозь облака и стёкла, вызывая фотостарение кожи
США отменяют торговые переговоры с Индией: Трамп повышает ставки
В Госдуме предложили скидку 30% на платные трассы для семей с детьми
Лагуна Колорада в Боливии окрашена в розовый цвет из-за водорослей и минералов — гиды
Учёные доказали: рост мышц играет ключевую роль в развитии силы

Как действовать, если стены дрожат, а времени почти нет

Профессор Костюченко рассказала, как действовать при землетрясении
1:23
Здоровье

Соблюдение простых правил может спасти жизнь во время землетрясения. Об этом напоминает доктор медицинских наук и профессор кафедры медицины катастроф ИПМ Пироговского университета, Марина Костюченко.

Сдвиг тектонической плиты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сдвиг тектонической плиты

Как действовать при землетрясении

Около 20% территории страны находятся в сейсмоопасных зонах, где толчки могут превышать 7 баллов. К таким регионам относятся Северный Кавказ, Прибайкалье, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин и Курильские острова.

Чем опасны землетрясения

Подземные толчки способны вызвать массовые разрушения, травмы, цунами и серьёзные психологические последствия для пострадавших. Наибольшую угрозу представляют обрушения зданий, включая медицинские учреждения, что осложняет оказание помощи.

Первые действия при толчках

Если землетрясение застало в помещении, в течение первых 15-20 секунд нужно попытаться выйти на открытое пространство. Если это невозможно, безопаснее встать у внутренней капитальной стены или в углу, вдали от окон и тяжёлых предметов.

Что делать после землетрясения

Когда толчки прекратятся, важно оказать первую помощь себе и другим. Особое внимание следует уделить детям и людям с кровотечениями.

Уточнения

Землетрясе́ние - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
В Госдуме предложили скидку 30% на платные трассы для семей с детьми
Лагуна Колорада в Боливии окрашена в розовый цвет из-за водорослей и минералов — гиды
Учёные доказали: рост мышц играет ключевую роль в развитии силы
Калорийность дыни в среднем составляет 31–36 ккал на 100 граммов
Львы боятся переплывать реки из-за угрозы нападения крокодилов
На российских дорогах выявили проблемы с надёжностью китайских бесступенчатых трансмиссий
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Запахи, которые отпугивают пауков в доме — рекомендации специалистов
Семь причесок, которые спасут даже немытые волосы
Экологическая инновация побеждает ископаемое топливо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.