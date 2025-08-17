Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь причесок, которые спасут даже немытые волосы
Экологическая инновация побеждает ископаемое топливо
Гастроэнтеролог Зятенкова предупредила об опасности арбузной диеты
Учёные предупреждают: повышение уровня океана угрожает существованию Мальдив
Тренеры советуют использовать разговорный тест для контроля дыхания при нагрузке
Врачи назвали безопасные способы удаления кожных меток дома
Побеги роз срезают до почки, направленной наружу, для формирования куста
Юлия Меньшова призналась, что в юности страдала от жёсткой критики родителей
Техосмотр в России: новые правила, цифровая карта и фотофиксация

Тихая угроза: чем оборачивается привычка спать слишком много

Врачи предупредили об опасности сна дольше 9 часов в сутки
1:16
Здоровье

Оптимальная продолжительность сна — от 7 до 9 часов. Если же человек спит значительно больше и при этом чувствует сонливость в течение дня, это может указывать на гиперсомнию — нарушение, связанное с работой организма и психики.

Плохой сон
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плохой сон

Почему чрезмерный сон может быть опасен

Исследования показывают, что продолжительный сон способен повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Анализ данных более чем 30 тысяч участников показал: у тех, кто спал свыше 9 часов ночью и более полутора часов днём, вероятность инсульта возрастала на 85 процентов. Сон более 10 часов в сутки также был связан с психическими расстройствами и повышенным индексом массы тела.

Влияние на мозг и память

Избыточный сон ухудшает когнитивные функции, снижает память и, так же как недосып, повышает вероятность болезни Альцгеймера.

Причины головных болей

Одним из частых последствий является головная боль. Длительный сон снижает уровень серотонина, что ухудшает кровоток в мозге. Дополнительным фактором может быть обезвоживание, способное усиливать неприятные ощущения.

Уточнения

Гиперсомния - термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Последние материалы
Учёные предупреждают: повышение уровня океана угрожает существованию Мальдив
Тренеры советуют использовать разговорный тест для контроля дыхания при нагрузке
Врачи назвали безопасные способы удаления кожных меток дома
Побеги роз срезают до почки, направленной наружу, для формирования куста
Юлия Меньшова призналась, что в юности страдала от жёсткой критики родителей
Техосмотр в России: новые правила, цифровая карта и фотофиксация
Рецепт аджики из кабачков с томатами и перцем для заготовки на зиму
Вид бурозубки Маунт-Лайелл обитает на высоте 2100–3000 метров в Сьерра-Неваде
Дизайнеры назвали плюсы и минусы обоев и краски для ремонта
Врачи предупредили об опасности сна дольше 9 часов в сутки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.