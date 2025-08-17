Тихая угроза: чем оборачивается привычка спать слишком много

Оптимальная продолжительность сна — от 7 до 9 часов. Если же человек спит значительно больше и при этом чувствует сонливость в течение дня, это может указывать на гиперсомнию — нарушение, связанное с работой организма и психики.
Исследования показывают, что продолжительный сон способен повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Анализ данных более чем 30 тысяч участников показал: у тех, кто спал свыше 9 часов ночью и более полутора часов днём, вероятность инсульта возрастала на 85 процентов. Сон более 10 часов в сутки также был связан с психическими расстройствами и повышенным индексом массы тела.
Влияние на мозг и память
Избыточный сон ухудшает когнитивные функции, снижает память и, так же как недосып, повышает вероятность болезни Альцгеймера.
Причины головных болей
Одним из частых последствий является головная боль. Длительный сон снижает уровень серотонина, что ухудшает кровоток в мозге. Дополнительным фактором может быть обезвоживание, способное усиливать неприятные ощущения.
Гиперсомния - термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.
