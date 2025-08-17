Когда небо давит: скрытые последствия высокого атмосферного давления

Повышенное атмосферное давление может серьёзно сказаться на метеочувствительных людях, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях.
В такие периоды возможны головные боли, слабость, раздражительность и рост артериального давления.
Почему возникает метеочувствительность
Одно из объяснений кардиолог Дмитрий Бровнин связывает с недостаточной способностью организма быстро адаптироваться к переменам погоды. Нервная и эндокринная системы регулируют этот процесс, но у одних он проходит почти незаметно, а у других требует значительных ресурсов, что и приводит к недомоганию.
Риски для здоровья при гипертонии и ишемии
При высоком атмосферном давлении у людей с гипертонией может ухудшаться течение болезни, повышается риск гипертонических кризов. У тех, кто страдает ишемической болезнью сердца, чаще возникают приступы стенокардии. Изменения тонуса сосудов головного мозга могут провоцировать мигрени. Также возможно обострение хронических болезней, например ринита или артрита, из-за колебаний давления во внутреннем ухе и суставах.
Как снизить негативное воздействие
Чтобы уменьшить влияние повышенного атмосферного давления, врачи советуют:
Соблюдение этих рекомендаций поможет легче пережить периоды повышенного давления и снизить риск обострений.
Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
