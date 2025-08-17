Когда небо давит: скрытые последствия высокого атмосферного давления

Кардиолог Дмитрий Бровнин объяснил опасность повышенного атмосферного давления для гипертоников

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенное атмосферное давление может серьёзно сказаться на метеочувствительных людях, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач измеряет давление

Как повышенное давление влияет на самочувствие

В такие периоды возможны головные боли, слабость, раздражительность и рост артериального давления.

Почему возникает метеочувствительность

Одно из объяснений кардиолог Дмитрий Бровнин связывает с недостаточной способностью организма быстро адаптироваться к переменам погоды. Нервная и эндокринная системы регулируют этот процесс, но у одних он проходит почти незаметно, а у других требует значительных ресурсов, что и приводит к недомоганию.

Риски для здоровья при гипертонии и ишемии

При высоком атмосферном давлении у людей с гипертонией может ухудшаться течение болезни, повышается риск гипертонических кризов. У тех, кто страдает ишемической болезнью сердца, чаще возникают приступы стенокардии. Изменения тонуса сосудов головного мозга могут провоцировать мигрени. Также возможно обострение хронических болезней, например ринита или артрита, из-за колебаний давления во внутреннем ухе и суставах.

Как снизить негативное воздействие

Чтобы уменьшить влияние повышенного атмосферного давления, врачи советуют:

ограничить физические нагрузки;

спать не менее восьми часов;

пить достаточно чистой воды;

избегать резких перепадов температуры;

поддерживать комфортный микроклимат дома;

питаться сбалансированно, ограничив соль и увеличив долю фруктов и овощей;

принимать лекарства по назначению врача и контролировать давление.

Соблюдение этих рекомендаций поможет легче пережить периоды повышенного давления и снизить риск обострений.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

