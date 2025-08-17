Опасный отрезок жизни: именно в эти годы решается, каким будет ваше будущее здоровье

Финские специалисты определили десятилетие жизни с наибольшим риском для здоровья

Финское исследование показало, что возраст от 36 до 46 лет играет ключевую роль для будущего здоровья.

Опасное десятилетие для здоровья

В этот период вредные привычки особенно опасны и могут серьёзно повлиять на качество жизни после 50 лет.

Влияние образа жизни на зрелые годы

Учёные наблюдали за 369 участниками и рассчитали индивидуальные риски, учитывая их повседневные привычки. Результаты оказались тревожными: те, кто уже в среднем возрасте продолжает курить, злоупотреблять алкоголем или мало двигаться, чаще сталкиваются с депрессией, повышенными метаболическими рисками и сниженным психологическим благополучием.

Когда привычки закладывают болезни

Люди, начавшие курить в 20-30 лет, в два раза чаще испытывали симптомы депрессии, а уровень их психологического комфорта был в 2,3 раза ниже, чем у тех, кто начал курить в 40 лет. Также у участников с метаболическими проблемами в молодости хронические заболевания встречались вдвое чаще по сравнению с теми, у кого такие риски появились в более зрелом возрасте.

Почему важно действовать заранее

Исследователи подчёркивают: привычки, связанные со здоровьем, редко меняются после определённого возраста. Поэтому борьбу с курением, злоупотреблением алкоголем и малоподвижным образом жизни стоит начинать как можно раньше, чтобы снизить риск хронических заболеваний и сохранить активность на долгие годы.

