Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычная сода снижает кислотность почвы и улучшает усвоение удобрений
Кардиолог Дмитрий Бровнин объяснил опасность повышенного атмосферного давления для гипертоников
ГИБДД: пересдача обязательна только после лишения водительских прав
Уникальная рыба Myloplus sauron обитает в бассейне реки Шингу
Специалисты назвали основные ошибки в тренировках, которые приводят к травмам
Эксперты: остекление и электрика в России зависят от импортных материалов
В Эфиопии найден новый предок человека — этот гуманойд неизвестен науке
Виза арендатора: Хорватия предлагает новый вариант для удалённых работников
Садоводы используют банановую кожуру как натуральное удобрение для растений

Опасный отрезок жизни: именно в эти годы решается, каким будет ваше будущее здоровье

Финские специалисты определили десятилетие жизни с наибольшим риском для здоровья
1:40
Здоровье

Финское исследование показало, что возраст от 36 до 46 лет играет ключевую роль для будущего здоровья.

Эмоциональное выгорание
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмоциональное выгорание

Опасное десятилетие для здоровья

В этот период вредные привычки особенно опасны и могут серьёзно повлиять на качество жизни после 50 лет.

Влияние образа жизни на зрелые годы

Учёные наблюдали за 369 участниками и рассчитали индивидуальные риски, учитывая их повседневные привычки. Результаты оказались тревожными: те, кто уже в среднем возрасте продолжает курить, злоупотреблять алкоголем или мало двигаться, чаще сталкиваются с депрессией, повышенными метаболическими рисками и сниженным психологическим благополучием.

Когда привычки закладывают болезни

Люди, начавшие курить в 20-30 лет, в два раза чаще испытывали симптомы депрессии, а уровень их психологического комфорта был в 2,3 раза ниже, чем у тех, кто начал курить в 40 лет. Также у участников с метаболическими проблемами в молодости хронические заболевания встречались вдвое чаще по сравнению с теми, у кого такие риски появились в более зрелом возрасте.

Почему важно действовать заранее

Исследователи подчёркивают: привычки, связанные со здоровьем, редко меняются после определённого возраста. Поэтому борьбу с курением, злоупотреблением алкоголем и малоподвижным образом жизни стоит начинать как можно раньше, чтобы снизить риск хронических заболеваний и сохранить активность на долгие годы.

Уточнения

Вредные привычки - социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах
Авто
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Аудио 
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Наука и техника
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными Аудио 
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Последние материалы
Эксперты: остекление и электрика в России зависят от импортных материалов
В Эфиопии найден новый предок человека — этот гуманойд неизвестен науке
Финские специалисты определили десятилетие жизни с наибольшим риском для здоровья
Виза арендатора: Хорватия предлагает новый вариант для удалённых работников
Садоводы используют банановую кожуру как натуральное удобрение для растений
Врачи назвали пользу йоги для беременных и противопоказания к занятиям
Признаки пародонтита у собак: неприятный запах, выпадение зубов и красные десны
Запекание свеклы в фольге помогает сохранить яркость при приготовлении борща
Исаак Виджраку назвал радостью жизни свой брак с Ани Лорак
ПДД: приставы могут арестовать авто после судебного разрешения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.