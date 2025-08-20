Без биотина организм начинает мстить: как вернуть себе живой взгляд и здоровый цвет лица

Грибы, орехи и злаки улучшают внешность за счёт витамина B7 — мнение экспертов

Здоровье

Многим женщинам хочется выглядеть ухоженно и свежо без сложных процедур и дорогостоящих средств. Один из самых простых и эффективных путей к внешнему преображению — коррекция рациона питания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шампиньоны, вешенки и шиитаке

Почему питание влияет на внешность

Сбалансированный рацион помогает не только чувствовать себя лучше, но и визуально молодеть. Один из ключевых элементов, отвечающих за красоту кожи, волос и ногтей — биотин, или витамин B7. Его ещё называют "витамином красоты", и неслучайно: он участвует в обменных процессах, укрепляет структуру волос и способствует гладкости кожи.

Наилучшим образом биотин усваивается из натуральных продуктов — именно поэтому так важно включать в рацион правильные источники этого вещества.

Где искать биотин

Вот продукты, которые специалисты рекомендуют включать в меню для восполнения биотина и улучшения внешнего вида:

1. Грибы

Любые разновидности грибов — от шампиньонов до лесных — содержат биотин и другие полезные микроэлементы. Их стоит есть хотя бы 1-2 раза в неделю, добавляя в салаты, супы или горячие блюда.

2. Орехи

Ежедневная горсть орехов — простое и доступное правило для здоровья и красоты. Миндаль, грецкие, фундук или кешью — все они богаты биотином и поддерживают состояние кожи и волос.

3. Зерновые культуры

Овсянка, гречка, бурый рис и другие цельнозерновые продукты помогают наладить пищеварение, улучшают обмен веществ и являются хорошими источниками биотина.

4. Продукты животного происхождения

Биотин содержится в:

молоке;

куриных и перепелиных яйцах;

субпродуктах (печень, почки);

красном мясе.

Умеренное и регулярное включение этих продуктов в рацион поддерживает здоровье изнутри и сказывается на внешности.

5. Фрукты и овощи

Дополнительные источники витамина B7 -:

апельсины;

яблоки;

шпинат;

капуста.

Эти продукты не только снабжают организм биотином, но и насыщают витаминами, антиоксидантами и клетчаткой.

Уточнения

Шампиньо́н - род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые.

