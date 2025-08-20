Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Айза заявила, что её карьера как блогера в соцсетях закончена
Лосось, фасоль и авокадо помогут добиться стройности за месяц
FIT SERVICE: владельцы Lixiang, Tank и Voyah чаще других обращаются в автосервисы
Копенгаген — столица велосипедов и символ уюта, по мнению туристических гидов
ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа
Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе и романе с Товстиком
Использование триходермы и дрожжевого раствора ускоряет созревание компоста
Мопсы, бульдоги и ши-тцу живут меньше и чаще страдают от болезней — данные ветеринаров

Без биотина организм начинает мстить: как вернуть себе живой взгляд и здоровый цвет лица

Грибы, орехи и злаки улучшают внешность за счёт витамина B7 — мнение экспертов
2:21
Здоровье

Многим женщинам хочется выглядеть ухоженно и свежо без сложных процедур и дорогостоящих средств. Один из самых простых и эффективных путей к внешнему преображению — коррекция рациона питания.

Шампиньоны, вешенки и шиитаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шампиньоны, вешенки и шиитаке

Почему питание влияет на внешность

Сбалансированный рацион помогает не только чувствовать себя лучше, но и визуально молодеть. Один из ключевых элементов, отвечающих за красоту кожи, волос и ногтей — биотин, или витамин B7. Его ещё называют "витамином красоты", и неслучайно: он участвует в обменных процессах, укрепляет структуру волос и способствует гладкости кожи.

Наилучшим образом биотин усваивается из натуральных продуктов — именно поэтому так важно включать в рацион правильные источники этого вещества.

Где искать биотин

Вот продукты, которые специалисты рекомендуют включать в меню для восполнения биотина и улучшения внешнего вида:

1. Грибы

Любые разновидности грибов — от шампиньонов до лесных — содержат биотин и другие полезные микроэлементы. Их стоит есть хотя бы 1-2 раза в неделю, добавляя в салаты, супы или горячие блюда.

2. Орехи

Ежедневная горсть орехов — простое и доступное правило для здоровья и красоты. Миндаль, грецкие, фундук или кешью — все они богаты биотином и поддерживают состояние кожи и волос.

3. Зерновые культуры

Овсянка, гречка, бурый рис и другие цельнозерновые продукты помогают наладить пищеварение, улучшают обмен веществ и являются хорошими источниками биотина.

4. Продукты животного происхождения

Биотин содержится в:

  • молоке;

  • куриных и перепелиных яйцах;

  • субпродуктах (печень, почки);

  • красном мясе.

Умеренное и регулярное включение этих продуктов в рацион поддерживает здоровье изнутри и сказывается на внешности.

5. Фрукты и овощи

Дополнительные источники витамина B7 -:

  • апельсины;

  • яблоки;

  • шпинат;

  • капуста.

Эти продукты не только снабжают организм биотином, но и насыщают витаминами, антиоксидантами и клетчаткой.

Уточнения

Шампиньо́н - род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Еда и рецепты
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа
Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе и романе с Товстиком
Использование триходермы и дрожжевого раствора ускоряет созревание компоста
В Финляндии завили, что сильнее всех в Европе пострадали от разрыва с Россией
Грибы, орехи и злаки улучшают внешность за счёт витамина B7 — мнение экспертов
Мопсы, бульдоги и ши-тцу живут меньше и чаще страдают от болезней — данные ветеринаров
The Guardian: Зеленский едва не разозлил Трампа длинной речью в Белом доме
Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.