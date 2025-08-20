Трава, которая действует, как лёгкое снотворное и мягкое успокоительное в одном стакане

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Некоторые натуральные продукты способны не только расслабить нервную систему, но и благотворно повлиять на артериальное давление. Один из таких природных помощников — мята.

Чай на шишках с мятой и мёдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чай на шишках с мятой и мёдом

Мята помогает расслабиться и снизить давление

Диетолог Елена Соломатина рекомендует обратить внимание на мяту как на натуральное средство для снятия стресса. Чай с мятой не только обладает приятным вкусом и ароматом, но и способствует расслаблению. Напиток мягко расширяет сосуды, снижает давление и помогает легче заснуть.

Особенно полезен мятный чай в вечернее время, когда организму требуется переход к спокойному состоянию.

Польза для пищеварения

На этом полезные свойства мяты не заканчиваются. По словам Соломатиной, растение может оказывать спазмолитическое действие при стрессах, сопровождающихся неприятными ощущениями в животе:

  • снимает спазмы желудка и кишечника;

  • облегчает тошноту;

  • устраняет сухость во рту.

Такой эффект особенно актуален при психоэмоциональных перегрузках, когда страдает не только настроение, но и пищеварительная система.

Дополнительное воздействие

Кроме прочего, мята проявляет и желчегонные свойства — улучшает отток желчи и способствует более активной работе печени и ЖКТ. Это делает её полезной не только для нервной системы, но и для общего пищеварительного баланса.

Уточнения

Мя́та - род растений семейства Яснотковые.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
