Некоторые натуральные продукты способны не только расслабить нервную систему, но и благотворно повлиять на артериальное давление. Один из таких природных помощников — мята.
Диетолог Елена Соломатина рекомендует обратить внимание на мяту как на натуральное средство для снятия стресса. Чай с мятой не только обладает приятным вкусом и ароматом, но и способствует расслаблению. Напиток мягко расширяет сосуды, снижает давление и помогает легче заснуть.
Особенно полезен мятный чай в вечернее время, когда организму требуется переход к спокойному состоянию.
На этом полезные свойства мяты не заканчиваются. По словам Соломатиной, растение может оказывать спазмолитическое действие при стрессах, сопровождающихся неприятными ощущениями в животе:
снимает спазмы желудка и кишечника;
облегчает тошноту;
устраняет сухость во рту.
Такой эффект особенно актуален при психоэмоциональных перегрузках, когда страдает не только настроение, но и пищеварительная система.
Кроме прочего, мята проявляет и желчегонные свойства — улучшает отток желчи и способствует более активной работе печени и ЖКТ. Это делает её полезной не только для нервной системы, но и для общего пищеварительного баланса.
Мя́та - род растений семейства Яснотковые.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.