Один завтрак — и мозг работает, как у студента на экзамене: что положить в тарелку

Мозг человека работает без перерывов — обрабатывает информацию, управляет телом, поддерживает жизненно важные процессы. Чтобы он функционировал на полную мощность, ему нужна качественная "подпитка" — продукты, способные поддержать умственную активность и концентрацию.
Правильное питание способно не только улучшить когнитивные функции, но и сохранить ясность ума на долгие годы. Ниже — список продуктов, которые стоит включить в рацион для поддержки мозга.
К этой категории относятся лосось, тунец и сардины. Они содержат:
омега-3 жирные кислоты;
белки;
витамины группы B.
Жирная рыба поддерживает работу мозга, улучшает память и снижает уровень воспаления в организме.
Черника и голубика особенно богаты антиоксидантами, которые:
защищают клетки мозга от повреждений;
способствуют улучшению памяти;
помогают сосредоточиться.
Ягоды можно есть в замороженном виде или добавлять в смузи.
Хлеб из муки грубого помола содержит сложные углеводы, которые:
дают медленную и стабильную энергию;
способствуют активной работе мозга в течение дня.
Такой хлеб — хороший выбор для завтрака или перекуса.
В какао-бобах содержатся природные антиоксиданты, полезные для кровеносной системы. К тому же, шоколад способен поднимать настроение — за счёт выработки эндорфинов.
Важно выбирать шоколад с высоким содержанием какао (от 70% и выше).
Эти овощи богаты ликопином — антиоксидантом, который:
защищает мозг от окислительного стресса;
помогает сохранить когнитивные функции.
Помидоры можно есть свежими, запекать, добавлять в салаты и соусы.
Один из самых полезных представителей капустных. Брокколи содержит:
витамин K;
холин;
антиоксиданты.
Она хорошо подходит для супов, гарниров и салатов.
Небольшой продукт с большим набором полезных веществ:
цинк — важен для памяти и логического мышления;
магний — снижает уровень стресса;
витамины группы B — поддерживают общее состояние нервной системы.
Это ароматное растение известно способностью улучшать концентрацию. Шалфей можно добавлять:
в овощные блюда;
в мясо;
в запеканки и салаты.
Источники лецитина, витамина E, омега-3 и белка. Улучшают работу мозга, защищают его клетки и поддерживают память.
Удобны в качестве перекуса и как добавка к кашам, салатам или выпечке.
Доступный и универсальный продукт. Яйца содержат:
холин — вещество, необходимое для памяти и концентрации;
белки и жиры;
витамины A, D, E и группы B.
Их можно варить, жарить, запекать и использовать в самых разных рецептах.
