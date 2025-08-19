Один завтрак — и мозг работает, как у студента на экзамене: что положить в тарелку

Шалфей и помидоры помогают сохранить ясность ума — подтверждено исследованиями

Мозг человека работает без перерывов — обрабатывает информацию, управляет телом, поддерживает жизненно важные процессы. Чтобы он функционировал на полную мощность, ему нужна качественная "подпитка" — продукты, способные поддержать умственную активность и концентрацию.

Продукты, полезные для мозга

Правильное питание способно не только улучшить когнитивные функции, но и сохранить ясность ума на долгие годы. Ниже — список продуктов, которые стоит включить в рацион для поддержки мозга.

Жирная рыба

К этой категории относятся лосось, тунец и сардины. Они содержат:

омега-3 жирные кислоты;

белки;

витамины группы B.

Жирная рыба поддерживает работу мозга, улучшает память и снижает уровень воспаления в организме.

Ягоды

Черника и голубика особенно богаты антиоксидантами, которые:

защищают клетки мозга от повреждений;

способствуют улучшению памяти;

помогают сосредоточиться.

Ягоды можно есть в замороженном виде или добавлять в смузи.

Цельнозерновой хлеб

Хлеб из муки грубого помола содержит сложные углеводы, которые:

дают медленную и стабильную энергию;

способствуют активной работе мозга в течение дня.

Такой хлеб — хороший выбор для завтрака или перекуса.

Какао и чёрный шоколад

В какао-бобах содержатся природные антиоксиданты, полезные для кровеносной системы. К тому же, шоколад способен поднимать настроение — за счёт выработки эндорфинов.

Важно выбирать шоколад с высоким содержанием какао (от 70% и выше).

Помидоры

Эти овощи богаты ликопином — антиоксидантом, который:

защищает мозг от окислительного стресса;

помогает сохранить когнитивные функции.

Помидоры можно есть свежими, запекать, добавлять в салаты и соусы.

Брокколи

Один из самых полезных представителей капустных. Брокколи содержит:

витамин K;

холин;

антиоксиданты.

Она хорошо подходит для супов, гарниров и салатов.

Тыквенные семечки

Небольшой продукт с большим набором полезных веществ:

цинк — важен для памяти и логического мышления;

магний — снижает уровень стресса;

витамины группы B — поддерживают общее состояние нервной системы.

Шалфей

Это ароматное растение известно способностью улучшать концентрацию. Шалфей можно добавлять:

в овощные блюда;

в мясо;

в запеканки и салаты.

Грецкие орехи

Источники лецитина, витамина E, омега-3 и белка. Улучшают работу мозга, защищают его клетки и поддерживают память.

Удобны в качестве перекуса и как добавка к кашам, салатам или выпечке.

Куриные яйца

Доступный и универсальный продукт. Яйца содержат:

холин — вещество, необходимое для памяти и концентрации;

белки и жиры;

витамины A, D, E и группы B.

Их можно варить, жарить, запекать и использовать в самых разных рецептах.

Уточнения

Шалфе́й или Са́львия - крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые.

