Вкусный обман: популярная рыба оказалась источником токсинов

Диетолог Елена Соломатина: тунец и тиляпия опасны при хронических болезнях и слабом обмене веществ

С возрастом организм становится более уязвимым, поэтому питание должно быть продуманным и безопасным. Особенно это касается выбора рыбы — продукта, который многие считают полезным по умолчанию. Однако не вся рыба одинаково хороша для пожилых людей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ледяная рыба

Какую рыбу стоит ограничить в пожилом возрасте

Диетолог Елена Соломатина предупреждает: тиляпия — не лучший выбор для рациона пенсионеров. Несмотря на доступность и популярность, этот вид рыбы может нести потенциальную угрозу здоровью.

Причина — в условиях выращивания. Если рыбу кормили низкокачественным кормом или содержали в загрязнённых водоёмах, в её мясе могут накапливаться:

токсины;

тяжёлые металлы;

вредные примеси.

У пожилых людей, чья иммунная система уже не так активна, как в молодости, такие вещества могут вызывать серьёзные проблемы.

Когда тиляпия допустима

По словам Соломатиной, употребление тиляпии возможно, но только при условии, что человек полностью здоров. Даже в этом случае диетолог советует ограничиться одним приёмом тиляпии в месяц.

Важно знать происхождение рыбы: выбирать продукцию с прозрачной маркировкой и сертификацией, у проверенных производителей.

Осторожно: тунец

В числе потенциально опасных видов рыбы оказался и тунец. Всё дело в том, что эта рыба живёт долго, а значит — успевает накопить значительное количество ртути и других тяжёлых металлов.

Соломатина подчёркивает: употребление тунца тоже должно быть дозированным и зависеть от состояния здоровья человека. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями и ослабленным обменом веществ.

Уточнения

Тунцы́ - род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых.

