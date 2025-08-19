Вкусный обман: популярная рыба оказалась источником токсинов

С возрастом организм становится более уязвимым, поэтому питание должно быть продуманным и безопасным. Особенно это касается выбора рыбы — продукта, который многие считают полезным по умолчанию. Однако не вся рыба одинаково хороша для пожилых людей.
Диетолог Елена Соломатина предупреждает: тиляпия — не лучший выбор для рациона пенсионеров. Несмотря на доступность и популярность, этот вид рыбы может нести потенциальную угрозу здоровью.
Причина — в условиях выращивания. Если рыбу кормили низкокачественным кормом или содержали в загрязнённых водоёмах, в её мясе могут накапливаться:
токсины;
тяжёлые металлы;
вредные примеси.
У пожилых людей, чья иммунная система уже не так активна, как в молодости, такие вещества могут вызывать серьёзные проблемы.
По словам Соломатиной, употребление тиляпии возможно, но только при условии, что человек полностью здоров. Даже в этом случае диетолог советует ограничиться одним приёмом тиляпии в месяц.
Важно знать происхождение рыбы: выбирать продукцию с прозрачной маркировкой и сертификацией, у проверенных производителей.
В числе потенциально опасных видов рыбы оказался и тунец. Всё дело в том, что эта рыба живёт долго, а значит — успевает накопить значительное количество ртути и других тяжёлых металлов.
Соломатина подчёркивает: употребление тунца тоже должно быть дозированным и зависеть от состояния здоровья человека. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями и ослабленным обменом веществ.
Тунцы́ - род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых.
