Думаете, вы просто любите чипсы? На самом деле ими управляет одна пищевая ловушка

1:55
Здоровье

Картофельные чипсы — один из самых популярных, но при этом вредных перекусов. Их часто критикуют за высокую калорийность, вредные добавки и способность вызывать зависимость. Однако далеко не все знают, почему так трудно остановиться на одной пачке.

Чипсы
Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чипсы

Почему чипсы вызывают привыкание

Главный "виновник" пищевой зависимости — не вкус жареного картофеля, а глутамат натрия. Эта добавка усиливает вкус и заставляет организм требовать ещё, игнорируя сигналы о насыщении и даже здравый смысл.

Некоторые диетологи также отмечают, что хруст чипсов действует на мозг как элемент эмоционального расслабления. Это объясняет, почему рука так и тянется за следующей порцией во время стресса или просмотра фильма.

Частое употребление чипсов может привести к:

  • ухудшению состояния кожи;

  • набору лишнего веса;

  • повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний;

  • нарушению пищевого поведения.

Как снизить вред от чипсов

Если полностью отказаться от хруста сложно, можно приготовить чипсы дома. Это позволит контролировать состав и избавиться от лишнего жира и добавок.

Домашние чипсы: простой рецепт

  1. Возьмите картофель и нарежьте его тонкими слайсами — старайтесь, чтобы они были одинаковой толщины.

  2. Замочите ломтики в холодной воде на 30 минут — это поможет удалить лишний крахмал.

  3. Обсушите картофель полотенцем.

  4. Разложите ломтики на противне, застеленном пергаментом, и отправьте в разогретую духовку при 180°C на 20 минут.

Вместо соли можно использовать полезную приправу: смешайте немного паприки, свежемолотого перца и измельчённых томатов — получится ароматная альтернатива магазинным вкусовым добавкам.

Уточнения

Чи́псы - закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
