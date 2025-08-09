Стакан тёплой воды утром творит с телом то, чего не сделает ни один кофе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Обычная теплая вода, выпитая натощак, способна запустить организм мягко и эффективно, без резких встрясок. Этот простой ритуал известен с древних времен и сегодня снова набирает популярность — не только среди сторонников ЗОЖ, но и у врачей.

стакан воды
Фото: freepik
стакан воды

Мягкий запуск пищеварения

Теплая вода активирует желудок и кишечник лучше, чем холодная. Она стимулирует естественные сокращения — перистальтику, подготавливая организм к первому приему пищи.
Комфортная температура расширяет сосуды пищевода, улучшая кровоток и доставку кислорода к тканям.

Естественное очищение

Утренний стакан воды помогает растворить и вывести ночные скопления, очищая слизистые оболочки от продуктов обмена.
Регулярная практика поддерживает эластичность стенок кишечника и делает очищение мягким и регулярным.
Добавление лимонного сока усиливает желчегонный эффект, но и чистая вода дает отличный результат.

Польза для суставов и обмена веществ

Гидратация после сна восстанавливает водный баланс и улучшает работу клеток. Это положительно сказывается на обменных процессах.
Теплая вода уменьшает утреннюю скованность суставов, улучшая качество синовиальной жидкости.

Баланс для желудка и контроль аппетита

Выпитая утром теплая вода снижает кислотность желудочного сока, создавая комфортные условия для завтрака.
При коррекции веса и детокс-программах этот ритуал помогает естественным образом регулировать аппетит в течение дня.

Спокойный старт для нервной системы

Тепло мягко активирует терморецепторы, передавая сигналы расслабления в нервную систему. Это снижает уровень стресса и помогает начать день в гармоничном состоянии.

Как правильно пить

Оптимально выпивать теплую воду за 20-30 минут до завтрака — так она выполнит свои функции, не разбавляя желудочный сок.
Регулярное выполнение этого простого правила способствует выводу токсинов, улучшает лимфодренаж и общее состояние организма.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
