Кажется, что просто лень, а на самом деле — сигнал организма, который нельзя игнорировать

Постоянная усталость, отсутствие энергии и желание просто "ничего не делать" — это не всегда про лень. Иногда организм буквально сигнализирует о проблемах, которые требуют внимания.
Диетолог Екатерина Казачкова отмечает: подобное состояние может быть связано с нарушениями сна или несбалансированным питанием. Если человек регулярно недосыпает, организм не успевает восстанавливаться — и в результате возникает вялость, апатия, снижение мотивации.
Оптимальная продолжительность сна — от 6 до 8 часов в сутки. Но важен не только сам сон, но и то, что мы едим.
Рацион, наполненный быстрыми углеводами — сдоба, сладости, фастфуд — может спровоцировать резкие скачки сахара в крови. Такие перепады дают временный прилив сил, но вскоре сменяются упадком. В результате человек ощущает постоянную усталость, а сил на реализацию задач просто не остаётся.
Потеря энергии может быть и симптомом проблем со здоровьем. Казачкова подчёркивает: если усталость не проходит долгое время, стоит пройти обследование.
Среди возможных причин:
анемия (в том числе скрытый дефицит железа);
гипотиреоз;
хронические воспалительные или вирусные процессы.
Любое хроническое заболевание может незаметно "забирать" энергию. Поэтому важно исключить или подтвердить патологические причины такого состояния.
Эксперт рекомендует:
наладить режим сна;
пересмотреть питание — снизить долю пустых калорий, увеличить белок и витамины;
сдать базовые анализы, особенно на уровень гемоглобина и железа;
обратиться к врачу при необходимости.
