Кажется, что просто лень, а на самом деле — сигнал организма, который нельзя игнорировать

1:54
Здоровье

Постоянная усталость, отсутствие энергии и желание просто "ничего не делать" — это не всегда про лень. Иногда организм буквально сигнализирует о проблемах, которые требуют внимания.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лень

Причины упадка сил

Диетолог Екатерина Казачкова отмечает: подобное состояние может быть связано с нарушениями сна или несбалансированным питанием. Если человек регулярно недосыпает, организм не успевает восстанавливаться — и в результате возникает вялость, апатия, снижение мотивации.

Оптимальная продолжительность сна — от 6 до 8 часов в сутки. Но важен не только сам сон, но и то, что мы едим.

Роль питания в уровне энергии

Рацион, наполненный быстрыми углеводами — сдоба, сладости, фастфуд — может спровоцировать резкие скачки сахара в крови. Такие перепады дают временный прилив сил, но вскоре сменяются упадком. В результате человек ощущает постоянную усталость, а сил на реализацию задач просто не остаётся.

Возможные скрытые заболевания

Потеря энергии может быть и симптомом проблем со здоровьем. Казачкова подчёркивает: если усталость не проходит долгое время, стоит пройти обследование.

Среди возможных причин:

  • анемия (в том числе скрытый дефицит железа);

  • гипотиреоз;

  • хронические воспалительные или вирусные процессы.

Любое хроническое заболевание может незаметно "забирать" энергию. Поэтому важно исключить или подтвердить патологические причины такого состояния.

Что делать при затяжной апатии

Эксперт рекомендует:

  • наладить режим сна;

  • пересмотреть питание — снизить долю пустых калорий, увеличить белок и витамины;

  • сдать базовые анализы, особенно на уровень гемоглобина и железа;

  • обратиться к врачу при необходимости.

Уточнения

Мотива́ция - побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
