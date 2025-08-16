Один фрукт, который чистит сосуды, сжигает жир и поднимает настроение — но не всем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:06
Здоровье

Грейпфрут давно стал привычным гостем на полках магазинов. Его кисло-сладкий вкус и аромат узнаваемы с первого укуса. Но не все знают, насколько он полезен — и при каких условиях может нанести вред.

Грейпфрут
Фото: PIXNIO by Bicanski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Грейпфрут

Что такое грейпфрут

Этот фрукт появился в результате естественного скрещивания помело и апельсина. В зависимости от цвета мякоти различают три основные разновидности: белую, розовую и темно-красную. Самыми популярными считаются красные сорта — они содержат больше всего пигмента и биологически активных веществ.

Грейпфрут — диетический продукт: в 100 граммах всего 36 ккал. При этом он богат витаминами и минералами:

  • витамины A, C, B1 и другие;

  • фолиевая и аскорбиновая кислоты;

  • калий, натрий, железо;

  • антиоксиданты и пищевые волокна.

Как грейпфрут влияет на организм

Среди цитрусовых он выделяется особенно высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ. Регулярное употребление грейпфрута может принести множество преимуществ:

  • укрепляет сосуды;

  • стимулирует иммунитет;

  • улучшает пищеварение и перистальтику кишечника;

  • способствует снижению холестерина;

  • помогает нормализовать артериальное давление;

  • уменьшает уровень сахара в крови;

  • укрепляет зубную эмаль и снижает кровоточивость десен;

  • оказывает мягкое успокаивающее действие на нервную систему.

Польза для женщин

Для женщин грейпфрут особенно ценен как омолаживающее средство. Он помогает бороться с целлюлитом, уменьшает отёчность и поддерживает упругость кожи. Также фрукт используется в профилактике некоторых онкологических заболеваний.

Во время беременности грейпфрут может облегчить проявления токсикоза и поддержать организм витаминами. Однако чрезмерное потребление может вызвать аллергию, особенно в период грудного вскармливания — в это время от него лучше отказаться.

Грейпфрут помогает похудеть: он снижает аппетит и мягко тонизирует. При этом диета переносится легче, так как улучшается настроение и снижается уровень стресса. Важно помнить, что при гастрите или язве цитрусовые противопоказаны.

В косметологии грейпфрут используют для создания масок, которые питают кожу и осветляют пигментные пятна. Эфирное масло грейпфрута часто входит в состав парфюмерии.

Польза для мужчин

Мужчинам грейпфрут помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Он снижает риск инфарктов и инсультов, нормализует давление и укрепляет сосуды.

Для тех, кто занимается спортом, грейпфрут помогает ускорить обмен веществ, контролировать вес и быстрее восстанавливаться после нагрузок.

Можно ли детям

Детям грейпфрут можно предлагать только после двух лет — и с осторожностью. Как и любой цитрус, он может вызвать аллергию. Лучше начинать с небольших порций и наблюдать за реакцией организма.

Полезна ли цедра

Не только мякоть, но и кожура грейпфрута приносит пользу. Цедра содержит нарингин — флавоноид, обладающий выраженным антиоксидантным действием.

Из кожуры готовят чаи и отвары, которые:

  • помогают снижать холестерин;

  • регулируют уровень сахара в крови;

  • используются для профилактики онкозаболеваний.

Когда грейпфрут может навредить

При всех своих полезных свойствах, грейпфрут не подходит людям с язвой, гастритом и заболеваниями печени. Он может раздражать слизистую желудка и нарушать пищеварение.

Также его нельзя есть при приеме ряда лекарств — грейпфрут может усиливать или ослаблять их действие, что опасно для здоровья. Особенно это касается препаратов от давления, иммунодепрессантов и антидепрессантов.

Уточнения

Грейпфру́т — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10-15 см.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
