Один фрукт, который чистит сосуды, сжигает жир и поднимает настроение — но не всем

Грейпфрут давно стал привычным гостем на полках магазинов. Его кисло-сладкий вкус и аромат узнаваемы с первого укуса. Но не все знают, насколько он полезен — и при каких условиях может нанести вред.
Этот фрукт появился в результате естественного скрещивания помело и апельсина. В зависимости от цвета мякоти различают три основные разновидности: белую, розовую и темно-красную. Самыми популярными считаются красные сорта — они содержат больше всего пигмента и биологически активных веществ.
Грейпфрут — диетический продукт: в 100 граммах всего 36 ккал. При этом он богат витаминами и минералами:
витамины A, C, B1 и другие;
фолиевая и аскорбиновая кислоты;
калий, натрий, железо;
антиоксиданты и пищевые волокна.
Среди цитрусовых он выделяется особенно высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ. Регулярное употребление грейпфрута может принести множество преимуществ:
укрепляет сосуды;
стимулирует иммунитет;
улучшает пищеварение и перистальтику кишечника;
способствует снижению холестерина;
помогает нормализовать артериальное давление;
уменьшает уровень сахара в крови;
укрепляет зубную эмаль и снижает кровоточивость десен;
оказывает мягкое успокаивающее действие на нервную систему.
Для женщин грейпфрут особенно ценен как омолаживающее средство. Он помогает бороться с целлюлитом, уменьшает отёчность и поддерживает упругость кожи. Также фрукт используется в профилактике некоторых онкологических заболеваний.
Во время беременности грейпфрут может облегчить проявления токсикоза и поддержать организм витаминами. Однако чрезмерное потребление может вызвать аллергию, особенно в период грудного вскармливания — в это время от него лучше отказаться.
Грейпфрут помогает похудеть: он снижает аппетит и мягко тонизирует. При этом диета переносится легче, так как улучшается настроение и снижается уровень стресса. Важно помнить, что при гастрите или язве цитрусовые противопоказаны.
В косметологии грейпфрут используют для создания масок, которые питают кожу и осветляют пигментные пятна. Эфирное масло грейпфрута часто входит в состав парфюмерии.
Мужчинам грейпфрут помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Он снижает риск инфарктов и инсультов, нормализует давление и укрепляет сосуды.
Для тех, кто занимается спортом, грейпфрут помогает ускорить обмен веществ, контролировать вес и быстрее восстанавливаться после нагрузок.
Детям грейпфрут можно предлагать только после двух лет — и с осторожностью. Как и любой цитрус, он может вызвать аллергию. Лучше начинать с небольших порций и наблюдать за реакцией организма.
Не только мякоть, но и кожура грейпфрута приносит пользу. Цедра содержит нарингин — флавоноид, обладающий выраженным антиоксидантным действием.
Из кожуры готовят чаи и отвары, которые:
помогают снижать холестерин;
регулируют уровень сахара в крови;
используются для профилактики онкозаболеваний.
При всех своих полезных свойствах, грейпфрут не подходит людям с язвой, гастритом и заболеваниями печени. Он может раздражать слизистую желудка и нарушать пищеварение.
Также его нельзя есть при приеме ряда лекарств — грейпфрут может усиливать или ослаблять их действие, что опасно для здоровья. Особенно это касается препаратов от давления, иммунодепрессантов и антидепрессантов.
Грейпфру́т — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10-15 см.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.