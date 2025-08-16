Этот бытовой страх живёт десятилетиями — но учёные давно доказали, что он беспочвенный

Повторное кипячение уничтожает бактерии и улучшает качество воды

Здоровье

Кипячение воды — один из самых простых и доступных способов сделать её безопасной для употребления. Несмотря на распространённое мнение, что повторное кипячение может быть вредным, научные данные свидетельствуют об обратном.

Фото: Freepik by ArthurHidden is licensed under Рublic domain чайник

Можно ли кипятить воду несколько раз

Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), кипятить воду можно сколько угодно раз. Такой процесс не делает воду вредной — напротив, он уничтожает вредные микроорганизмы и бактерии, делая её более безопасной для питья.

Повторное кипячение не изменяет химический состав воды, поскольку она остаётся стабильным соединением водорода и кислорода. Благодаря прочным ковалентным связям между атомами, молекулы воды не распадаются при нагревании.

Что происходит с водой при кипячении

Когда вода нагревается, молекулы начинают двигаться быстрее. Рост кинетической энергии приводит к тому, что молекулы сталкиваются друг с другом всё чаще и интенсивнее. В итоге, при достижении точки кипения, энергия молекул становится достаточной, чтобы преодолеть силы притяжения между ними — вода превращается в пар.

Пар поднимается вверх, формируя пузырьки, которые лопаются на поверхности. Это и есть процесс кипения, который мы наблюдаем.

Если после кипячения воду охладить, часть пара снова превращается в жидкость. Это происходит потому, что при снижении температуры кинетическая энергия уменьшается, и силы притяжения между молекулами вновь берут верх.

Конденсация и скрытая теплота

В процессе конденсации высвобождается скрытая теплота парообразования — энергия, которая ранее была затрачена на разрыв связей между молекулами воды. Это — естественный термодинамический цикл, не оказывающий негативного влияния на качество воды.

Польза кипячёной воды

Кипячёная вода благоприятно влияет на здоровье. Она:

способствует выведению токсинов;

улучшает обмен веществ;

положительно влияет на пищеварение;

снижает риск инфекционных заболеваний, передающихся через воду.

Таким образом, многократное кипячение не только безопасно, но и полезно.

Уточнения

Кипе́ние - процесс интенсивного парообразования, который происходит в жидкости как на свободной её поверхности, так и внутри её структуры.

