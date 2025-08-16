Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удвоение пенсии: кто может рассчитывать на повышенные выплаты
Разъяснены правила поведения при росте температуры двигателя в пути
Белковый завтрак и зарядка утром помогают похудеть после 50 лет — врачи
Дизайнеры рекомендуют учитывать размер, удобство и цвет при выборе кресла в гостиную
В хорватском городе Задар можно увидеть самый красивый закат в мире
Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C
Анджелина Джоли думает о написании мемуаров, посвящённых жизни с Брэдом Питтом
Британский пудинг на грани исчезновения: почему его перестали готовить — English Heritage
Меньше стресса и больше сна: эксперты назвали 6 ошибок, которые мешают похудеть

Этот бытовой страх живёт десятилетиями — но учёные давно доказали, что он беспочвенный

Повторное кипячение уничтожает бактерии и улучшает качество воды
2:23
Здоровье

Кипячение воды — один из самых простых и доступных способов сделать её безопасной для употребления. Несмотря на распространённое мнение, что повторное кипячение может быть вредным, научные данные свидетельствуют об обратном.

чайник
Фото: Freepik by ArthurHidden is licensed under Рublic domain
чайник

Можно ли кипятить воду несколько раз

Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), кипятить воду можно сколько угодно раз. Такой процесс не делает воду вредной — напротив, он уничтожает вредные микроорганизмы и бактерии, делая её более безопасной для питья.

Повторное кипячение не изменяет химический состав воды, поскольку она остаётся стабильным соединением водорода и кислорода. Благодаря прочным ковалентным связям между атомами, молекулы воды не распадаются при нагревании.

Что происходит с водой при кипячении

Когда вода нагревается, молекулы начинают двигаться быстрее. Рост кинетической энергии приводит к тому, что молекулы сталкиваются друг с другом всё чаще и интенсивнее. В итоге, при достижении точки кипения, энергия молекул становится достаточной, чтобы преодолеть силы притяжения между ними — вода превращается в пар.

Пар поднимается вверх, формируя пузырьки, которые лопаются на поверхности. Это и есть процесс кипения, который мы наблюдаем.

Если после кипячения воду охладить, часть пара снова превращается в жидкость. Это происходит потому, что при снижении температуры кинетическая энергия уменьшается, и силы притяжения между молекулами вновь берут верх.

Конденсация и скрытая теплота

В процессе конденсации высвобождается скрытая теплота парообразования — энергия, которая ранее была затрачена на разрыв связей между молекулами воды. Это — естественный термодинамический цикл, не оказывающий негативного влияния на качество воды.

Польза кипячёной воды

Кипячёная вода благоприятно влияет на здоровье. Она:

  • способствует выведению токсинов;

  • улучшает обмен веществ;

  • положительно влияет на пищеварение;

  • снижает риск инфекционных заболеваний, передающихся через воду.

Таким образом, многократное кипячение не только безопасно, но и полезно.

Уточнения

Кипе́ние - процесс интенсивного парообразования, который происходит в жидкости как на свободной её поверхности, так и внутри её структуры.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Домашние животные
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Наука и техника
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Дизайнеры рекомендуют учитывать размер, удобство и цвет при выборе кресла в гостиную
В хорватском городе Задар можно увидеть самый красивый закат в мире
Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C
Анджелина Джоли думает о написании мемуаров, посвящённых жизни с Брэдом Питтом
Британский пудинг на грани исчезновения: почему его перестали готовить — English Heritage
Меньше стресса и больше сна: эксперты назвали 6 ошибок, которые мешают похудеть
Физики из Испании и Италии создали модель Вселенной без Большого взрыва
В средней полосе оптимальный срок посадки чеснока — вторая половина октября
Повторное кипячение уничтожает бактерии и улучшает качество воды
Тренер Барри Сигрист: Брэд Питт и Дэмсон Идрис тренировались по программе гонщиков Формулы-1
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.