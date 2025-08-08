Осенняя тьма наступает: ожидается всплеск психических расстройств по всей стране

Осень приносит не только яркие краски, но и резкий рост числа психических заболеваний. По словам врача-психиатра Александра Ковтуна, в этот период фиксируется на 10-20% больше психических расстройств, чем летом.
Сокращение светового дня и преобладание темноты — одна из главных причин обострения. У людей чаще проявляются симптомы депрессивных расстройств и шизофрении, а общее самочувствие ухудшается: появляются усталость, раздражительность и подавленное настроение.
Особенно тяжело осеннюю адаптацию переносят школьники и студенты. Возвращение к учебе приносит эмоциональные и физические нагрузки, усиливает тревогу и может привести к депрессии.
Александр Ковтун советует придерживаться простых, но действенных правил:
соблюдать режим сна и бодрствования,
правильно питаться,
заниматься физической активностью,
избегать переработок,
больше времени проводить на свежем воздухе,
общаться с близкими.
Эти привычки помогают сохранить стабильное психоэмоциональное состояние.
В темное время суток в организме вырабатывается гормон мелатонин, снижающий активность и вызывающий сонливость. Об этом ранее напоминал терапевт Дмитрий Карпенко.
Однако постоянная слабость — повод насторожиться: она может быть симптомом заболеваний, включая проблемы с щитовидной железой, например гипотиреоз, как сообщает Москва 24.
Гипотирео́з (от греч. ὑπό (под) + θυρεοειδῶν (щитовидная железа)) — состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы, противоположное тиреотоксикозу.
