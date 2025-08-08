Осенняя тьма наступает: ожидается всплеск психических расстройств по всей стране

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Психиатр Ковтун: осенью число психических расстройств вырастает на 10–20%
1:40
Здоровье

Осень приносит не только яркие краски, но и резкий рост числа психических заболеваний. По словам врача-психиатра Александра Ковтуна, в этот период фиксируется на 10-20% больше психических расстройств, чем летом.

осенняя депрессия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
осенняя депрессия

Темнота как провоцирующий фактор

Сокращение светового дня и преобладание темноты — одна из главных причин обострения. У людей чаще проявляются симптомы депрессивных расстройств и шизофрении, а общее самочувствие ухудшается: появляются усталость, раздражительность и подавленное настроение.

Особенно тяжело осеннюю адаптацию переносят школьники и студенты. Возвращение к учебе приносит эмоциональные и физические нагрузки, усиливает тревогу и может привести к депрессии.

Как помочь себе в этот период

Александр Ковтун советует придерживаться простых, но действенных правил:

  • соблюдать режим сна и бодрствования,

  • правильно питаться,

  • заниматься физической активностью,

  • избегать переработок,

  • больше времени проводить на свежем воздухе,

  • общаться с близкими.

Эти привычки помогают сохранить стабильное психоэмоциональное состояние.

Роль мелатонина и возможные риски

В темное время суток в организме вырабатывается гормон мелатонин, снижающий активность и вызывающий сонливость. Об этом ранее напоминал терапевт Дмитрий Карпенко.

Однако постоянная слабость — повод насторожиться: она может быть симптомом заболеваний, включая проблемы с щитовидной железой, например гипотиреоз, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Гипотирео́з (от греч. ὑπό (под) + θυρεοειδῶν (щитовидная железа)) — состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы, противоположное тиреотоксикозу.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
