Водка против инфекций и бактерий? Да, но только в одном случае

Здоровье

Если лекарств под рукой нет, инфекцию может нейтрализовать небольшое количество спиртного. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спиртные напитки можно назвать антисептиками в очень редких случаях, считает доктор.

"Если спирт попадёт туда, где есть бактерия, то он может её повредить, значит, это может облегчить инфекцию. Нет гарантий просто. Смотря в какой ситуации вы оказались. Если у вас холера, дизентерия, вы застряли в пустыне, кроме водки, ничего нет, то люди используют в таких случаях водку, перец, специи, и это спасало их от диареи", — привёл пример гастроэнтеролог.

В бытовых ситуациях, когда рядом медики, лечение спиртовыми напитками, уверен эксперт, не имеет смысла.

"Хроническое употребление алкоголя увеличивает проницаемость кишечника, а это увеличивает интоксикацию от кишечника. Даже инфекции никакой не надо. Как постоянное лекарство, у этого последствий негативных больше, чем позитивных", — сказал Харлов.

Воздействовать на инфекцию или бактерию крепким алкоголем допустимо только в экстремальных обстоятельствах, подчеркнул специалист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
