Водка против инфекций и бактерий? Да, но только в одном случае

Если лекарств под рукой нет, инфекцию может нейтрализовать небольшое количество спиртного. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.
Спиртные напитки можно назвать антисептиками в очень редких случаях, считает доктор.
"Если спирт попадёт туда, где есть бактерия, то он может её повредить, значит, это может облегчить инфекцию. Нет гарантий просто. Смотря в какой ситуации вы оказались. Если у вас холера, дизентерия, вы застряли в пустыне, кроме водки, ничего нет, то люди используют в таких случаях водку, перец, специи, и это спасало их от диареи", — привёл пример гастроэнтеролог.
В бытовых ситуациях, когда рядом медики, лечение спиртовыми напитками, уверен эксперт, не имеет смысла.
"Хроническое употребление алкоголя увеличивает проницаемость кишечника, а это увеличивает интоксикацию от кишечника. Даже инфекции никакой не надо. Как постоянное лекарство, у этого последствий негативных больше, чем позитивных", — сказал Харлов.
Воздействовать на инфекцию или бактерию крепким алкоголем допустимо только в экстремальных обстоятельствах, подчеркнул специалист.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?