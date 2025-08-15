Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти продукты портят не только фигуру, но и мозг — и вы едите их почти каждый день

Чипсы, энергетики и снеки нарушают эмоциональное состояние — вывод учёных
Здоровье

Некоторые продукты, особенно те, что подверглись интенсивной промышленной обработке, могут оказывать влияние не только на тело, но и на психику. Ученые из Испании провели исследование, которое подтверждает эту связь.

чипсы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чипсы

Что такое ультраобработанная пища

К ультраобработанным продуктам относятся:

  • сладкие газированные напитки,

  • чипсы и солёные снеки,

  • энергетики,

  • сухие завтраки промышленного производства,

  • фастфуд и готовые полуфабрикаты.

Именно они оказались в центре внимания испанских исследователей.

Как продукты влияют на психическое здоровье

В исследовании приняли участие более 150 человек. У каждого участника регулярно брались анализы, а также проводились опросы о пищевых привычках и психоэмоциональном состоянии.

Результаты показали, что регулярное употребление ультраобработанных продуктов связано с повышенным риском развития депрессии. Участники, в чьем рационе подобная еда была основной, чаще сталкивались с ухудшением настроения, апатией и сниженной мотивацией.

Изменения в работе мозга

Учёные также обнаружили, что вредная пища оказывает влияние на определённые участки мозга. Речь идёт о зонах, которые отвечают за анализ вкусовых ощущений и принятие решений при выборе пищи.

Проще говоря, чем чаще человек ест нездоровую еду, тем больше меняется работа мозга в сторону повторного выбора таких же продуктов — формируется пищевой замкнутый круг.

Исследование подтверждает, что еда влияет не только на фигуру или уровень холестерина, но и на эмоциональное благополучие и когнитивные функции. Поэтому важно осознанно подходить к выбору рациона.

Уточнения

Снэ́ки — общее название лёгких блюд, предназначенных для "перекуса" — утоления голода между основными приёмами пищи.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
