Эти продукты портят не только фигуру, но и мозг — и вы едите их почти каждый день

Некоторые продукты, особенно те, что подверглись интенсивной промышленной обработке, могут оказывать влияние не только на тело, но и на психику. Ученые из Испании провели исследование, которое подтверждает эту связь.
К ультраобработанным продуктам относятся:
сладкие газированные напитки,
чипсы и солёные снеки,
энергетики,
сухие завтраки промышленного производства,
фастфуд и готовые полуфабрикаты.
Именно они оказались в центре внимания испанских исследователей.
В исследовании приняли участие более 150 человек. У каждого участника регулярно брались анализы, а также проводились опросы о пищевых привычках и психоэмоциональном состоянии.
Результаты показали, что регулярное употребление ультраобработанных продуктов связано с повышенным риском развития депрессии. Участники, в чьем рационе подобная еда была основной, чаще сталкивались с ухудшением настроения, апатией и сниженной мотивацией.
Учёные также обнаружили, что вредная пища оказывает влияние на определённые участки мозга. Речь идёт о зонах, которые отвечают за анализ вкусовых ощущений и принятие решений при выборе пищи.
Проще говоря, чем чаще человек ест нездоровую еду, тем больше меняется работа мозга в сторону повторного выбора таких же продуктов — формируется пищевой замкнутый круг.
Исследование подтверждает, что еда влияет не только на фигуру или уровень холестерина, но и на эмоциональное благополучие и когнитивные функции. Поэтому важно осознанно подходить к выбору рациона.
Снэ́ки — общее название лёгких блюд, предназначенных для "перекуса" — утоления голода между основными приёмами пищи.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.