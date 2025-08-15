Эта привычка меняет состояние волос — а большинство даже не думает об этом

Врачи рассказали, в какое время суток лучше мыть голову обладателям разных типах волос

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мыть голову нужно не по расписанию, а с учётом своих индивидуальных особенностей: типа волос, привычек и даже климата. Кому-то достаточно одного раза в неделю, а другим — приходится мыть голову почти каждый день. Но не менее важный вопрос — в какое время суток лучше проводить эту процедуру?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка сушит волосы феном

Утром или вечером: есть ли разница

Когда лучше выбрать утро

Для обладателей тонких волос утреннее мытьё - удачное решение. Свежевымытые пряди будут объёмнее, а внешний вид — опрятнее. К тому же, душ по утрам бодрит, помогает быстрее проснуться и настроиться на рабочий лад.

Однако стоит учитывать:

Это требует времени, а утром его часто не хватает.

Зимой мокрые волосы повышают риск простуд, особенно если выходить на улицу без полной сушки.

Влажные волосы более уязвимы — их проще повредить расчёской или феном.

Вечернее мытьё головы: когда это лучше

Если у вас густые, вьющиеся волосы или вы пользуетесь укладочными средствами, вечерний душ будет предпочтительнее. За ночь волосы высохнут естественным образом, а кожа головы "отдохнёт" после дня.

Плюсы вечернего мытья:

Больше времени на уход и сушку.

Не нужно торопиться — можно нанести маску или использовать уходовые средства.

Утром сокращается время на сборы.

Однако, если лечь спать с влажной головой, пряди могут принять неровную форму. Также это увеличивает влажность у корней, что неблагоприятно для кожи головы.

Учитывайте и общее состояние здоровья

В холодное время года утренний душ с мокрыми волосами может спровоцировать простуду. Если вы склонны к ОРВИ, от этого варианта лучше отказаться. Вечером голова успеет полностью высохнуть, и вы избежите резких перепадов температур.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

