Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Росалкогольтабакконтроль: продажи водки и коньяка упали, ликёры показывают рост
Юлия Высоцкая впервые ответила на критику кулинарных промахов в шоу Едим дома
Французский инженер показал, как сэкономить до 20% на проезде по платным автомагистралям
Осенняя перекопка улучшает воздухообмен и сохраняет урожай
Шесть упражнений с собственным весом, которые развивают мышцы быстрее силовых тренировок
Добровинский о процедуре отказа Пугачёвой от гражданства: решение займёт до полутора лет
Чипсы, энергетики и снеки нарушают эмоциональное состояние — вывод учёных
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Тренер назвал 4 эффективных упражнения растяжки для избавления от боли в мышцах

Эта привычка меняет состояние волос — а большинство даже не думает об этом

Врачи рассказали, в какое время суток лучше мыть голову обладателям разных типах волос
1:56
Здоровье

Мыть голову нужно не по расписанию, а с учётом своих индивидуальных особенностей: типа волос, привычек и даже климата. Кому-то достаточно одного раза в неделю, а другим — приходится мыть голову почти каждый день. Но не менее важный вопрос — в какое время суток лучше проводить эту процедуру?

Девушка сушит волосы феном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка сушит волосы феном

Утром или вечером: есть ли разница

Когда лучше выбрать утро

Для обладателей тонких волос утреннее мытьё - удачное решение. Свежевымытые пряди будут объёмнее, а внешний вид — опрятнее. К тому же, душ по утрам бодрит, помогает быстрее проснуться и настроиться на рабочий лад.

Однако стоит учитывать:

  • Это требует времени, а утром его часто не хватает.

  • Зимой мокрые волосы повышают риск простуд, особенно если выходить на улицу без полной сушки.

  • Влажные волосы более уязвимы — их проще повредить расчёской или феном.

Вечернее мытьё головы: когда это лучше

Если у вас густые, вьющиеся волосы или вы пользуетесь укладочными средствами, вечерний душ будет предпочтительнее. За ночь волосы высохнут естественным образом, а кожа головы "отдохнёт" после дня.

Плюсы вечернего мытья:

  • Больше времени на уход и сушку.

  • Не нужно торопиться — можно нанести маску или использовать уходовые средства.

  • Утром сокращается время на сборы.

Однако, если лечь спать с влажной головой, пряди могут принять неровную форму. Также это увеличивает влажность у корней, что неблагоприятно для кожи головы.

Учитывайте и общее состояние здоровья

В холодное время года утренний душ с мокрыми волосами может спровоцировать простуду. Если вы склонны к ОРВИ, от этого варианта лучше отказаться. Вечером голова успеет полностью высохнуть, и вы избежите резких перепадов температур.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Домашние животные
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Последние материалы
Юлия Высоцкая впервые ответила на критику кулинарных промахов в шоу Едим дома
Французский инженер показал, как сэкономить до 20% на проезде по платным автомагистралям
Осенняя перекопка улучшает воздухообмен и сохраняет урожай
Шесть упражнений с собственным весом, которые развивают мышцы быстрее силовых тренировок
Добровинский о процедуре отказа Пугачёвой от гражданства: решение займёт до полутора лет
Чипсы, энергетики и снеки нарушают эмоциональное состояние — вывод учёных
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Тренер назвал 4 эффективных упражнения растяжки для избавления от боли в мышцах
Гиды называют вулкан Иджен с синим пламенем уникальной достопримечательностью Индонезии
Оливковый рассол придаёт луку аромат и текстуру — простой рецепт закуски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.