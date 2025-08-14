Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массивная рама зеркала визуально утяжеляет интерьер ванной комнаты
Безопасные методы снятия гель-лака без повреждения натуральных ногтей
Ранний контакт детей с кошками может снизить риск аллергии и астмы
Адвокат Диброва объяснил появление жены на фоне скандала: реакция россиян
Для уничтожения тли на яблонях используют раствор подсолнечного масла
Рената Литвинова заинтриговала поклонников траурным образом из Парижа
39-летняя Ольга Бузова заявила, что выглядит на 25 лет
Эксперт по спорту Флинн: шоколадное молоко восстанавливает мышцы после тренировки
Домашние котлеты станут нежнее, если добавить сливочное масло

Доедаете всё с тарелки, даже если не хотите? Эта привычка с детства может вам дорого обойтись

Психолог Долгов: заставлять доедать формирует пищевые расстройства
1:33
Здоровье

Многие продолжают есть даже после того, как уже почувствовали насыщение. Особенно часто это касается детей, которых родители заставляют доедать всё до последней ложки. Однако такая привычка может нанести вред — как детям, так и взрослым.

Ребенок ест горький огурец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ребенок ест горький огурец

Почему не стоит доедать через силу

Риск пищевых нарушений

Психолог Денис Долгов поясняет: заставлять ребёнка доедать — значит формировать расстройства пищевого поведения. Такой подход учит игнорировать сигналы тела и есть не по потребности, а "по обязанности".

Сытость — сигнал, который нужно уважать

И взрослым, и детям важно доверять собственному ощущению сытости. Переедание не только перегружает пищеварение, но и со временем приводит к проблемам с весом и самочувствием. Наш организм подаёт сигналы, когда ему достаточно — важно научиться слышать их и вовремя остановиться.

Как перестать переедать

Привычка "доедать всё" формируется годами, но от неё можно избавиться:

  • Уберите тарелку из поля зрения. Даже если вы сыты, продолжение визуального контакта с едой провоцирует мозг на ложный голод.

  • Накройте тарелку салфеткой. Это снижает визуальное возбуждение — и тягу "перекусить ещё ложечку".

  • Понимайте, как работает мозг. Он воспринимает еду как вознаграждение — если видит или чувствует запах. Убрав еду из поля зрения, вы снижаете вероятность неосознанного переедания.

Уточнения

Детство - период человеческого развития, когда человек (ребёнок) активно учится понимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки, усваивает культуру.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Военные новости
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ Аудио 
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Домашние животные
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников Аудио 
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату Аудио 
Популярное
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле

Под волнами Тихого океана скрывается восьмой континент. Его открытие меняет представление о геологии и истории нашей планеты.

Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
На Аляске рассказали, что жители обеспокоены рыболовным сезоном, а не конфликтом на Украине
Эксперты рассказали, как сдвинуть автомобиль с заглохшим мотором с помощью стартера
Прыщи на подбородке: главные причины и рабочие решения
В Госдуме объяснили, почему России не нужна система SWIFT
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя
Светлана Журова: мой путь в спорте достоин полнометражного фильма
ЕС готовит 19-й пакет санкций против России
Текстиль и декор позволяют экспериментировать с цветами без ремонта
В Петербурге приступили к масштабному обновлению Невского проспекта
Учёные подтвердили гипотезу о низкой плотности материи у Млечного Пути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.