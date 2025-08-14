Доедаете всё с тарелки, даже если не хотите? Эта привычка с детства может вам дорого обойтись

Психолог Долгов: заставлять доедать формирует пищевые расстройства

Многие продолжают есть даже после того, как уже почувствовали насыщение. Особенно часто это касается детей, которых родители заставляют доедать всё до последней ложки. Однако такая привычка может нанести вред — как детям, так и взрослым.

Почему не стоит доедать через силу

Риск пищевых нарушений

Психолог Денис Долгов поясняет: заставлять ребёнка доедать — значит формировать расстройства пищевого поведения. Такой подход учит игнорировать сигналы тела и есть не по потребности, а "по обязанности".

Сытость — сигнал, который нужно уважать

И взрослым, и детям важно доверять собственному ощущению сытости. Переедание не только перегружает пищеварение, но и со временем приводит к проблемам с весом и самочувствием. Наш организм подаёт сигналы, когда ему достаточно — важно научиться слышать их и вовремя остановиться.

Как перестать переедать

Привычка "доедать всё" формируется годами, но от неё можно избавиться:

Уберите тарелку из поля зрения . Даже если вы сыты, продолжение визуального контакта с едой провоцирует мозг на ложный голод.

Накройте тарелку салфеткой . Это снижает визуальное возбуждение — и тягу "перекусить ещё ложечку".

Понимайте, как работает мозг. Он воспринимает еду как вознаграждение — если видит или чувствует запах. Убрав еду из поля зрения, вы снижаете вероятность неосознанного переедания.

