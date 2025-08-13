Бессонница не лечится подушкой и мелатонином — причина глубже, чем вы думаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:49
Здоровье

Бессонница — частая проблема, особенно в условиях постоянного стресса и перегрузки. Однако чаще всего причина нарушений сна кроется не в медицинских диагнозах, а в образе жизни. Изменив ежедневные привычки, можно восстановить здоровый сон уже за несколько недель.

Бессоница
Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессоница

Что делать, если мучает бессонница

1. Снизить уровень стресса

Главный провоцирующий фактор — эмоциональное напряжение. Чтобы его уменьшить, подойдут:

  • дыхательные упражнения

  • аутогенные тренировки

  • расслабляющие вечерние ритуалы

  • лёгкие успокаивающие средства (по согласованию с врачом)

Важно не ложиться в постель с тревожными мыслями, поэтому стоит выключать экраны за 1-1,5 часа до сна и избегать обсуждений, вызывающих беспокойство.

2. Регулярная физическая активность

Движение в течение дня помогает организму уставать физиологически и быстрее переходить в фазу отдыха. Оптимально заниматься:

  • бегом,

  • ходьбой,

  • плаванием -

хотя бы по 45 минут в день. Но важно избегать интенсивных нагрузок ближе к ночи.

3. Режим сна

Сон будет восстанавливаться только при регулярном графике. Рекомендуется:

  • ложиться и вставать в одно и то же время - даже в выходные

  • отказаться от дневного сна (если он мешает ночному)

  • проветривать комнату перед сном

  • создать спокойную атмосферу в спальне - без гаджетов и яркого света

4. Когда нужно обратиться к врачу

Если через 2-3 недели соблюдения всех рекомендаций сон не улучшается, это сигнал обратиться к специалисту. Возможно, причина — в нарушении гормонального фона, хроническом стрессе или скрытых заболеваниях.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
