Бессонница не лечится подушкой и мелатонином — причина глубже, чем вы думаете

Бессонница — частая проблема, особенно в условиях постоянного стресса и перегрузки. Однако чаще всего причина нарушений сна кроется не в медицинских диагнозах, а в образе жизни. Изменив ежедневные привычки, можно восстановить здоровый сон уже за несколько недель.
Главный провоцирующий фактор — эмоциональное напряжение. Чтобы его уменьшить, подойдут:
дыхательные упражнения
аутогенные тренировки
расслабляющие вечерние ритуалы
лёгкие успокаивающие средства (по согласованию с врачом)
Важно не ложиться в постель с тревожными мыслями, поэтому стоит выключать экраны за 1-1,5 часа до сна и избегать обсуждений, вызывающих беспокойство.
Движение в течение дня помогает организму уставать физиологически и быстрее переходить в фазу отдыха. Оптимально заниматься:
бегом,
ходьбой,
плаванием -
хотя бы по 45 минут в день. Но важно избегать интенсивных нагрузок ближе к ночи.
Сон будет восстанавливаться только при регулярном графике. Рекомендуется:
ложиться и вставать в одно и то же время - даже в выходные
отказаться от дневного сна (если он мешает ночному)
проветривать комнату перед сном
создать спокойную атмосферу в спальне - без гаджетов и яркого света
Если через 2-3 недели соблюдения всех рекомендаций сон не улучшается, это сигнал обратиться к специалисту. Возможно, причина — в нарушении гормонального фона, хроническом стрессе или скрытых заболеваниях.
