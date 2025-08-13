Простуда цепляется чаще? Возможно, виноват не вирус, а то, что вы едите каждый день

Врач: ягоды с витамином C и цинком помогают укрепить иммунную систему

Иммунитет — это сложная система, зависящая не только от генетики и внешних факторов, но и от нашего ежедневного рациона. По словам врача Сергея Чудакова, неправильное питание может ослабить защитные силы организма и повысить риск простудных заболеваний.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тяжёлая еда

Какие продукты подрывают иммунитет

Продукты, создающие воспалительный фон

Некоторые продукты провоцируют в организме воспалительные реакции, которые нарушают работу иммунной системы. В этот список входят:

рафинированные растительные масла

копчёности и маринады

избыток сахара

красное мясо в больших объёмах

продукты с высоким содержанием омега-6 жирных кислот

Хотя омега-6 — важный элемент питания, его избыток без должного баланса с омега-3 может способствовать хроническим воспалениям, делая организм уязвимым перед вирусами и бактериями.

Что ещё ослабляет иммунитет

Врач напоминает, что не только еда, но и образ жизни играет ключевую роль. К факторам, подрывающим защиту организма, относятся:

недостаток физической активности

хронический стресс

нарушения сна и недосыпание

Плохой сон снижает активность иммунных клеток, а стресс истощает ресурсы организма, снижая его способность противостоять инфекциям.

Что поможет укрепить защиту организма

Продукты, богатые витаминами и минералами

Для поддержания иммунной системы важно включать в рацион продукты с высоким содержанием магния, цинка, витаминов группы B и витамина C. Врач советует чаще употреблять:

голубику

ежевику

черную смородину

чернику

Эти ягоды не только вкусны, но и насыщены антиоксидантами и биофлавоноидами, которые помогают организму бороться с воспалениями и усиливают иммунный ответ.

Уточнения

Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

