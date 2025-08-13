Простуда цепляется чаще? Возможно, виноват не вирус, а то, что вы едите каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Здоровье

Иммунитет — это сложная система, зависящая не только от генетики и внешних факторов, но и от нашего ежедневного рациона. По словам врача Сергея Чудакова, неправильное питание может ослабить защитные силы организма и повысить риск простудных заболеваний.

Тяжёлая еда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тяжёлая еда

Какие продукты подрывают иммунитет

Продукты, создающие воспалительный фон

Некоторые продукты провоцируют в организме воспалительные реакции, которые нарушают работу иммунной системы. В этот список входят:

  • рафинированные растительные масла

  • копчёности и маринады

  • избыток сахара

  • красное мясо в больших объёмах

  • продукты с высоким содержанием омега-6 жирных кислот

Хотя омега-6 — важный элемент питания, его избыток без должного баланса с омега-3 может способствовать хроническим воспалениям, делая организм уязвимым перед вирусами и бактериями.

Что ещё ослабляет иммунитет

Врач напоминает, что не только еда, но и образ жизни играет ключевую роль. К факторам, подрывающим защиту организма, относятся:

  • недостаток физической активности

  • хронический стресс

  • нарушения сна и недосыпание

Плохой сон снижает активность иммунных клеток, а стресс истощает ресурсы организма, снижая его способность противостоять инфекциям.

Что поможет укрепить защиту организма

Продукты, богатые витаминами и минералами

Для поддержания иммунной системы важно включать в рацион продукты с высоким содержанием магния, цинка, витаминов группы B и витамина C. Врач советует чаще употреблять:

  • голубику

  • ежевику

  • черную смородину

  • чернику

Эти ягоды не только вкусны, но и насыщены антиоксидантами и биофлавоноидами, которые помогают организму бороться с воспалениями и усиливают иммунный ответ.

Уточнения

Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
