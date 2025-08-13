Простуда цепляется чаще? Возможно, виноват не вирус, а то, что вы едите каждый день

Иммунитет — это сложная система, зависящая не только от генетики и внешних факторов, но и от нашего ежедневного рациона. По словам врача Сергея Чудакова, неправильное питание может ослабить защитные силы организма и повысить риск простудных заболеваний.
Некоторые продукты провоцируют в организме воспалительные реакции, которые нарушают работу иммунной системы. В этот список входят:
рафинированные растительные масла
копчёности и маринады
избыток сахара
красное мясо в больших объёмах
продукты с высоким содержанием омега-6 жирных кислот
Хотя омега-6 — важный элемент питания, его избыток без должного баланса с омега-3 может способствовать хроническим воспалениям, делая организм уязвимым перед вирусами и бактериями.
Врач напоминает, что не только еда, но и образ жизни играет ключевую роль. К факторам, подрывающим защиту организма, относятся:
недостаток физической активности
хронический стресс
нарушения сна и недосыпание
Плохой сон снижает активность иммунных клеток, а стресс истощает ресурсы организма, снижая его способность противостоять инфекциям.
Для поддержания иммунной системы важно включать в рацион продукты с высоким содержанием магния, цинка, витаминов группы B и витамина C. Врач советует чаще употреблять:
голубику
ежевику
черную смородину
чернику
Эти ягоды не только вкусны, но и насыщены антиоксидантами и биофлавоноидами, которые помогают организму бороться с воспалениями и усиливают иммунный ответ.
Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.
