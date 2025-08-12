Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Следите за транзакциями: как избежать попадания в черный список проката
Сколько подтягиваний — норма? Таблица по возрастам для мужчин и женщин
ВОЗ: мытьё сырой птицы распространяет опасные бактерии на кухне
Елена Воробей заявила, что в 58 лет может себе позволить Прохора Шаляпина
Полировка внешнего стекла фар улучшает свет после внутренней очистки отражателя
Эксперты: агрессия у собак чаще связана с защитой или охотничьим инстинктом
Поздравление Максима Фадеева жене: ролик из прошлого раскрывает судьбоносную встречу
Советы по защите урожая капусты от бабочек и слизней: что важно делать в августе
Увлажнение кутикулы и укрепляющие средства помогают укрепить ногти и их здоровье

Кажется безобидным, но мешает сну: какие чаи лучше не пить после шести вечера

После 18:00 стоит избегать чаёв с кофеином — предупреждают эксперты
1:26
Здоровье

Вечерний чай — добрая традиция, которая объединяет семьи и помогает переключиться с рабочего ритма на отдых. Но не всякий чай одинаково хорош в вечерние часы. Чтобы не нарушить сон и не перегрузить нервную систему, важно выбирать напиток правильно.

Чай с клюквой и корнем дягиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чай с клюквой и корнем дягиля

Можно ли пить чай вечером

Эксперты говорят: можно, но с оговорками. Многие сорта чая содержат кофеин или другие тонизирующие вещества, которые активизируют нервную систему. Это мешает засыпанию и может ухудшить качество сна.

Особенно важно избегать после 18:00 следующих видов чая:

  • чёрный

  • зелёный

  • улун

  • матча

  • мате

  • имбирный (после 20:00)

Даже если такой чай кажется "лёгким", он всё равно может взбодрить, а не расслабить.

Какой чай подходит для вечера

Отдавайте предпочтение напиткам без кофеина, которые не стимулируют нервную систему и помогают расслабиться:

  • ройбуш

  • анчан (синий чай)

  • гречишный чай

Эти чаи имеют мягкий вкус, не содержат возбуждающих веществ и отлично подходят для вечернего ритуала.

Также подойдут травяные сборы с успокаивающим действием. Ищите в составе:

  • ромашку

  • мяту

  • мелиссу

  • лаванду

  • чабрец

Такие чаи не только расслабляют, но и могут улучшить качество сна и общее состояние нервной системы.

Уточнения

Кофеи́н - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта
Военные новости
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта Видео 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Эксперт Ротач: упражнение скалолаз уберёт лишнее с талии даже дома
Кинолог Голубев: собаки способны на самопожертвование ради хозяина
Врач Кирзек назвал ночные симптомы, которые могут указывать на рак
Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом
Житель Калифорнии подал в суд на Microsoft из-за окончания поддержки Windows 10
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.