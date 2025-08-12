Кажется безобидным, но мешает сну: какие чаи лучше не пить после шести вечера

После 18:00 стоит избегать чаёв с кофеином — предупреждают эксперты

Вечерний чай — добрая традиция, которая объединяет семьи и помогает переключиться с рабочего ритма на отдых. Но не всякий чай одинаково хорош в вечерние часы. Чтобы не нарушить сон и не перегрузить нервную систему, важно выбирать напиток правильно.

Можно ли пить чай вечером

Эксперты говорят: можно, но с оговорками. Многие сорта чая содержат кофеин или другие тонизирующие вещества, которые активизируют нервную систему. Это мешает засыпанию и может ухудшить качество сна.

Особенно важно избегать после 18:00 следующих видов чая:

чёрный

зелёный

улун

матча

мате

имбирный (после 20:00)

Даже если такой чай кажется "лёгким", он всё равно может взбодрить, а не расслабить.

Какой чай подходит для вечера

Отдавайте предпочтение напиткам без кофеина, которые не стимулируют нервную систему и помогают расслабиться:

ройбуш

анчан (синий чай)

гречишный чай

Эти чаи имеют мягкий вкус, не содержат возбуждающих веществ и отлично подходят для вечернего ритуала.

Также подойдут травяные сборы с успокаивающим действием. Ищите в составе:

ромашку

мяту

мелиссу

лаванду

чабрец

Такие чаи не только расслабляют, но и могут улучшить качество сна и общее состояние нервной системы.

Уточнения

Кофеи́н - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

