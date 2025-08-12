Кажется безобидным, но мешает сну: какие чаи лучше не пить после шести вечера

Вечерний чай — добрая традиция, которая объединяет семьи и помогает переключиться с рабочего ритма на отдых. Но не всякий чай одинаково хорош в вечерние часы. Чтобы не нарушить сон и не перегрузить нервную систему, важно выбирать напиток правильно.
Эксперты говорят: можно, но с оговорками. Многие сорта чая содержат кофеин или другие тонизирующие вещества, которые активизируют нервную систему. Это мешает засыпанию и может ухудшить качество сна.
Особенно важно избегать после 18:00 следующих видов чая:
чёрный
зелёный
улун
матча
мате
имбирный (после 20:00)
Даже если такой чай кажется "лёгким", он всё равно может взбодрить, а не расслабить.
Отдавайте предпочтение напиткам без кофеина, которые не стимулируют нервную систему и помогают расслабиться:
ройбуш
анчан (синий чай)
гречишный чай
Эти чаи имеют мягкий вкус, не содержат возбуждающих веществ и отлично подходят для вечернего ритуала.
Также подойдут травяные сборы с успокаивающим действием. Ищите в составе:
ромашку
мяту
мелиссу
лаванду
чабрец
Такие чаи не только расслабляют, но и могут улучшить качество сна и общее состояние нервной системы.
