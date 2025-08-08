Это была всего лишь точка: как маленькая родинка может перевернуть жизнь

Дерматолог Сафонова назвала виды родинок, которые нужно срочно показать врачу

Здоровье

Если родинка меняется внешне, это повод пойти ко врачу. Об образованиях на коже, на которые стоит обратить внимание, в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог Лариса Сафонова.

Фото: https://www.freepik.com Девушка с родинкой

Желательно обращать внимание на любые изменения родимого пятна, предупредила врач.

"На любые образования больше 2 мм, если они меняют цвет, меняют конфигурацию. Причем, цвет необязательно в темную сторону, но и в светлую. То есть темнеют, светлеют, меняют очертания, были ровные края, стали неровные края, была поверхность гладкая, стала — бугристая", — перечислила поводы для беспокойства о своём здоровье дерматолог.

Если человек увидел у себя перечисленные симптомы, время терять не нужно, говорит Сафонова.

"Это всегда должно вызывать повод для беспокойства и должно служить причиной для визита к врачу", — напомнила специалист.