Здоровье в зрелости — не лотерея: эти 3 привычки запускают мощный внутренний ресурс

Здоровье

Хорошее здоровье — результат не удачи, а образа жизни. Те, кто заботятся о себе с юности, получают ощутимый бонус: активность, энергия и отсутствие хронических заболеваний в зрелом возрасте. Важно лишь выработать несколько полезных привычек, которые станут основой для долголетия.

Три привычки, которые укрепляют здоровье

1. Регулярная диагностика

Не стоит дожидаться симптомов, чтобы пойти к врачу. Ежегодное обследование — это превентивная мера, которая помогает выявить болезни на ранней стадии или вовсе избежать их.

Что должно входить в базовую диагностику:

  • общий и биохимический анализ крови

  • обследование сердца

  • проверка уровня витаминов и гормонов

  • консультация терапевта

Такая практика даёт уверенность и позволяет контролировать состояние организма в динамике.

2. Овощи и фрукты каждый день

Питание — основа здоровья. Даже самые доступные сезонные фрукты и овощи приносят организму гораздо больше пользы, чем дорогие экзотические продукты.

Полезные рекомендации:

  • разнообразьте рацион

  • ешьте свежие продукты ежедневно

  • комбинируйте сырые и приготовленные овощи

  • не экономьте на зелени

Фрукты, ягоды и овощи насыщают организм витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, способствуют хорошему пищеварению и поддержке иммунитета.

3. Эмоциональное спокойствие

Хронический стресс разрушает здоровье не меньше, чем вредные привычки. Резкие эмоциональные реакции, тревожность и переутомление могут со временем отразиться на работе сердца, нервной системы и ЖКТ.

Что помогает:

  • дыхательные практики

  • отдых без гаджетов

  • прогулки на свежем воздухе

  • работа с психологом, если нужно

Эксперты подчёркивают: стресс не всегда можно исключить, но можно научиться управлять своей реакцией на него.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
