Здоровье кажется нормальным, но сердце уже страдает — вот что чаще всего упускают

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире. Хотя в большинстве случаев эти болезни развиваются не мгновенно, а на протяжении лет, многие продолжают игнорировать тревожные сигналы и рекомендации врачей. Тем временем именно профилактика позволяет сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни.

Как снизить риск заболеваний сердца и сосудов

1. Контроль индекса массы тела

Поддержание здорового ИМТ - один из базовых шагов. Индекс массы тела рассчитывается на основе роста, веса, пола и возраста, и даёт понимание, насколько масса тела соответствует норме.

Если показатель приближается к верхней границе нормы или выходит за её пределы, нужно пересмотреть питание и физическую активность. Избыточный вес повышает нагрузку на сердце и ускоряет развитие гипертонии и атеросклероза.

2. Регулярная физическая активность

Полный отказ от движения, как и чрезмерные нагрузки, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Оптимально уделять не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю (примерно 3 часа). Это может быть:

быстрая ходьба

езда на велосипеде

плавание

утренняя зарядка

Важно соблюдать регулярность, а не интенсивность — и не перегружать организм, особенно без подготовки.

3. Полезные привычки в питании и образе жизни

Рацион напрямую влияет на здоровье сердца. Диетологи рекомендуют чаще включать:

жирную морскую рыбу (не солёную и не копчёную)

авокадо

оливковое и другие нерафинированные растительные масла

свежие овощи, особенно томаты

Следует полностью отказаться от курения и алкоголя - эти привычки разрушают сосуды, повышают давление и риск тромбозов.

Также важно чаще гулять на свежем воздухе: даже 20-30 минут ходьбы в день укрепляют сердечную мышцу, улучшают насыщение тканей кислородом и снижают уровень стресса.

Уточнения

