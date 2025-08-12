Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ford: робот-водитель испытал Ranger Super Duty в эквиваленте 10 лет эксплуатации
Эксперты: фантомные пробки на трассах возникают из-за несоблюдения дистанции
Эксперты объяснили, какой фарш выбрать для нежных фрикаделек с манкой
У возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце после рождения дочери
Туризм в Тунисе: популярные курорты открыты, приграничные зоны под запретом
Алименты с безработного родителя взыскиваются по прожиточному минимуму — адвокат Гюзель Пушкарёва
Фри и диабет: как один гарнир влияет на здоровье на десятилетия вперёд
Спасите свою спину: как правильно делать приседания
Экс-жена Паши Техника призналась, что не переносит Гуфа из-за его образа жизни

Здоровье кажется нормальным, но сердце уже страдает — вот что чаще всего упускают

Физическая активность 150 минут в неделю снижает риск болезней сердца
2:12
Здоровье

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире. Хотя в большинстве случаев эти болезни развиваются не мгновенно, а на протяжении лет, многие продолжают игнорировать тревожные сигналы и рекомендации врачей. Тем временем именно профилактика позволяет сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни.

Девушка выполняет упражнение на спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет упражнение на спине

Как снизить риск заболеваний сердца и сосудов

1. Контроль индекса массы тела

Поддержание здорового ИМТ - один из базовых шагов. Индекс массы тела рассчитывается на основе роста, веса, пола и возраста, и даёт понимание, насколько масса тела соответствует норме.

Если показатель приближается к верхней границе нормы или выходит за её пределы, нужно пересмотреть питание и физическую активность. Избыточный вес повышает нагрузку на сердце и ускоряет развитие гипертонии и атеросклероза.

2. Регулярная физическая активность

Полный отказ от движения, как и чрезмерные нагрузки, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Оптимально уделять не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю (примерно 3 часа). Это может быть:

  • быстрая ходьба

  • езда на велосипеде

  • плавание

  • утренняя зарядка

Важно соблюдать регулярность, а не интенсивность — и не перегружать организм, особенно без подготовки.

3. Полезные привычки в питании и образе жизни

Рацион напрямую влияет на здоровье сердца. Диетологи рекомендуют чаще включать:

  • жирную морскую рыбу (не солёную и не копчёную)

  • авокадо

  • оливковое и другие нерафинированные растительные масла

  • свежие овощи, особенно томаты

Следует полностью отказаться от курения и алкоголя - эти привычки разрушают сосуды, повышают давление и риск тромбозов.

Также важно чаще гулять на свежем воздухе: даже 20-30 минут ходьбы в день укрепляют сердечную мышцу, улучшают насыщение тканей кислородом и снижают уровень стресса.

Уточнения

Се́рдце - полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Последние материалы
Остров Сент-Онора в Приморских Альпах предлагает туристам аббатство и уединённые пляжи
Энистон: актёры Друзей оплакивали Перри при жизни из-за его борьбы с зависимостью
Пересечение сплошной у обочины при обгоне влечёт штраф или лишение прав
Будущее медицины и контроля качества: создан искусственный язык, который "пробует" мир вокруг нас
Секреты сияющей кожи: уход, который работает всегда
Это простое упражнение повышает подвижность и убирает скованность в бедрах
Эксперты предложилм пошаговый рецепт джелато с молоком, яйцом и ванилью
Физическая активность 150 минут в неделю снижает риск болезней сердца
Гоар Аветисян ограничивает своего 5-летнего сына в еде ради диеты
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.