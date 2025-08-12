Здоровье кажется нормальным, но сердце уже страдает — вот что чаще всего упускают

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире. Хотя в большинстве случаев эти болезни развиваются не мгновенно, а на протяжении лет, многие продолжают игнорировать тревожные сигналы и рекомендации врачей. Тем временем именно профилактика позволяет сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни.
Поддержание здорового ИМТ - один из базовых шагов. Индекс массы тела рассчитывается на основе роста, веса, пола и возраста, и даёт понимание, насколько масса тела соответствует норме.
Если показатель приближается к верхней границе нормы или выходит за её пределы, нужно пересмотреть питание и физическую активность. Избыточный вес повышает нагрузку на сердце и ускоряет развитие гипертонии и атеросклероза.
Полный отказ от движения, как и чрезмерные нагрузки, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Оптимально уделять не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю (примерно 3 часа). Это может быть:
быстрая ходьба
езда на велосипеде
плавание
утренняя зарядка
Важно соблюдать регулярность, а не интенсивность — и не перегружать организм, особенно без подготовки.
Рацион напрямую влияет на здоровье сердца. Диетологи рекомендуют чаще включать:
жирную морскую рыбу (не солёную и не копчёную)
авокадо
оливковое и другие нерафинированные растительные масла
свежие овощи, особенно томаты
Следует полностью отказаться от курения и алкоголя - эти привычки разрушают сосуды, повышают давление и риск тромбозов.
Также важно чаще гулять на свежем воздухе: даже 20-30 минут ходьбы в день укрепляют сердечную мышцу, улучшают насыщение тканей кислородом и снижают уровень стресса.
