У некоторых людей больше шансов стать долгожителями — вот по каким признакам их узнают

Гены, здоровье семьи и образ жизни влияют на шансы стать долгожителем

Дожить до 100 лет — мечта многих, но доступна далеко не всем. На продолжительность жизни влияют и гены, и образ жизни. Однако некоторые признаки всё же могут указывать на то, что шансы на долгую и активную жизнь выше среднего.

Три признака потенциальных долгожителей

1. Долгожители в семье

Если кто-то из ваших ближайших родственников - например, родители, бабушки или дедушки — прожил более 90-100 лет, это хороший знак. Генетика играет заметную роль в работе сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также в скорости старения организма.

2. Отсутствие "семейных" заболеваний

Наследственность важна не только с точки зрения долголетия, но и с точки зрения риска болезней. Если в вашей семье не было случаев диабета, онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность прожить дольше существенно выше.

Такой "здоровый" анамнез облегчает профилактику и позволяет организму дольше сохранять резервы.

3. Здоровый образ жизни

Даже идеальная генетика не гарантирует долголетие, если не заботиться о себе. Основные привычки долгожителей:

отказ от вредных привычек

регулярная физическая активность

сбалансированное питание

высокое содержание овощей и фруктов в рационе

здоровый сон и режим дня

Многие исследования показывают: именно сочетание хорошей наследственности и правильного образа жизни значительно повышает шанс встретить столетний юбилей в добром здравии.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

