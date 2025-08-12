Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Шоу продолжается: Macan и Литвин сожгли авто на сцене в Москве
Повара советуют готовить кабачки в кляре из яиц, муки и сметаны
Российские актёры Кузнецов и Кукушкин* в фильме Молодой Сталин: кто кого сыграет
Соцсети: на пляжах Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили хлопают в ладоши, чтобы найти ребёнка
Самый быстрый объект в космосе: NASA раскрывает тайны кометы 3I/ATLAS и её размеры
5 хитростей, которые визуально увеличат вашу спальню
Омбудсмен Ирина Волынец предложила раздавать родителям пособия перед 1 сентября
Автомобилисты увеличивают дистанцию на стоянке, выворачивая колёса

У некоторых людей больше шансов стать долгожителями — вот по каким признакам их узнают

Гены, здоровье семьи и образ жизни влияют на шансы стать долгожителем
1:39
Здоровье

Дожить до 100 лет — мечта многих, но доступна далеко не всем. На продолжительность жизни влияют и гены, и образ жизни. Однако некоторые признаки всё же могут указывать на то, что шансы на долгую и активную жизнь выше среднего.

Уходящий поезд карьеры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уходящий поезд карьеры

Три признака потенциальных долгожителей

1. Долгожители в семье

Если кто-то из ваших ближайших родственников - например, родители, бабушки или дедушки — прожил более 90-100 лет, это хороший знак. Генетика играет заметную роль в работе сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также в скорости старения организма.

2. Отсутствие "семейных" заболеваний

Наследственность важна не только с точки зрения долголетия, но и с точки зрения риска болезней. Если в вашей семье не было случаев диабета, онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность прожить дольше существенно выше.

Такой "здоровый" анамнез облегчает профилактику и позволяет организму дольше сохранять резервы.

3. Здоровый образ жизни

Даже идеальная генетика не гарантирует долголетие, если не заботиться о себе. Основные привычки долгожителей:

  • отказ от вредных привычек

  • регулярная физическая активность

  • сбалансированное питание

  • высокое содержание овощей и фруктов в рационе

  • здоровый сон и режим дня

Многие исследования показывают: именно сочетание хорошей наследственности и правильного образа жизни значительно повышает шанс встретить столетний юбилей в добром здравии.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта
Военные новости
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта Видео 
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Последние материалы
Шоу продолжается: Macan и Литвин сожгли авто на сцене в Москве
Повара советуют готовить кабачки в кляре из яиц, муки и сметаны
Российские актёры Кузнецов и Кукушкин* в фильме Молодой Сталин: кто кого сыграет
Соцсети: на пляжах Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили хлопают в ладоши, чтобы найти ребёнка
Самый быстрый объект в космосе: NASA раскрывает тайны кометы 3I/ATLAS и её размеры
5 хитростей, которые визуально увеличат вашу спальню
Омбудсмен Ирина Волынец предложила раздавать родителям пособия перед 1 сентября
Гены, здоровье семьи и образ жизни влияют на шансы стать долгожителем
Автомобилисты увеличивают дистанцию на стоянке, выворачивая колёса
Падел официально аккредитован в России и набирает популярность среди звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.