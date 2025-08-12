Когда мужчина тяжело переносит вирус — дело не в слабости, а в биологической ловушке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Здоровье

Почему мужчины чаще переносят болезни тяжелее? Этот вопрос волнует многих, особенно в сезон вирусов. Диетолог Дженна Хоуп объяснила, что дело — не в преувеличении, а в физиологии.

Человек на пляже болеет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек на пляже болеет

Почему мужчины болеют сильнее

Хоуп в интервью Daily Mail рассказала, что мужчины, как правило, сильнее ощущают боль в горле и суставах, когда болеют. Это связано с особенностями их гормонального фона. Основной "виновник" — тестостерон, который подавляет активность иммунной системы.

По этой причине мужской организм хуже справляется с инфекциями, и восстановление занимает больше времени. Симптомы могут быть более выраженными, а само течение болезни — затяжным.

Женский иммунитет — более устойчивый

В организме женщин выше уровень эстрогена и прогестерона - гормонов, которые, по словам специалиста, положительно влияют на иммунную защиту. Это объясняет, почему женщины чаще переносят инфекции легче и быстрее восстанавливаются.

Как укрепить иммунную систему

По словам Хоуп, важно не только учитывать половые особенности, но и поддерживать иммунитет независимо от пола. Простые советы:

  • соблюдать режим дня

  • высыпаться - качественный сон повышает устойчивость к вирусам

  • делать прививку от гриппа

  • избегать хронического стресса

  • питаться сбалансировано

Даже базовые меры способны повысить сопротивляемость организма и сократить продолжительность болезни.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
