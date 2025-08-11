Самый недооценённый фрукт в мире — и вот что начнёт происходить, если есть его каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Апельсины кажутся нам слишком обыденными: дешёвые, доступные круглый год и знакомые с детства. На их фоне экзотические фрукты вроде манго, ананаса или папайи выглядят более "эффектными". Но на деле именно апельсин может оказать мощное влияние на здоровье - особенно если есть его каждый день.

Сок
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
Сок

Что будет, если съедать по апельсину в день

Кожа и волосы — сияние изнутри

Регулярное потребление апельсинов заметно улучшает состояние кожи. Уже через месяц она становится более подтянутой, увлажнённой и сияющей. Всё благодаря высокому содержанию витамина C, который участвует в синтезе коллагена.

Волосы тоже становятся гладкими и блестящими, даже без смены средств ухода.

Здоровье ЖКТ

Апельсины содержат натуральную клетчатку и органические кислоты, которые поддерживают пищеварение. Систематическое употребление улучшает перистальтику, помогает избавиться от вздутия и дискомфорта в животе.

Укрепление иммунитета

Благодаря витамину C и фитонутриентам, апельсины стимулируют работу иммунной системы. Люди, регулярно употребляющие этот фрукт, реже болеют, легче переносят сезонные инфекции и быстрее восстанавливаются.

Защита сосудов и сердца

Флавоноиды и антиоксиданты, содержащиеся в апельсинах, помогают предотвратить развитие атеросклероза и тромбоза. Они укрепляют стенки сосудов, улучшают кровоток и снижают уровень "плохого" холестерина.

Улучшение обмена веществ

Апельсин стимулирует метаболизм и помогает поддерживать здоровую физическую форму. Несмотря на сладкий вкус, фрукт низкокалориен и прекрасно вписывается в рацион тех, кто следит за весом.

Естественный тоник

Апельсин обладает мягким тонизирующим эффектом. Благодаря комбинации витаминов и эфирных масел, фрукт помогает бороться с усталостью, улучшает концентрацию и настроение.

Уточнения

Апельси́н - плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
