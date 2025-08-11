Коронки, виниры или импланты? Как стоматологи решают, что ставить именно вам

Современная стоматология позволяет восстанавливать даже сильно разрушенные зубы. Но важно понимать, что причины повреждений могут быть разными — от кариеса до механических травм. А своевременное лечение — залог сохранения не только здоровья, но и эстетики улыбки.
Целостность зубного ряда влияет не только на жевательную функцию, но и на равномерное распределение нагрузки. При потере или разрушении одного зуба страдают и соседние — они берут на себя нагрузку, которая им не предназначена, что ускоряет износ и приводит к новым повреждениям.
Самое распространённое заболевание, которое разрушает твёрдые ткани зуба. Возникает из-за налёта, в котором размножаются бактерии. Они выделяют кислоту, разрушающую эмаль. Без лечения процесс затрагивает дентин и пульпу.
Падения, удары, трещины, сколы, вывихи, неправильно установленные пломбы — всё это может повредить зуб. Также сюда относится абразия эмали - истирание из-за жёсткой пищи, газировки или привычки грызть предметы.
Со временем зубы теряют прочность, особенно при дефиците минералов или вредных привычках. Возникает повышенная чувствительность, появляются трещины и дефекты.
Курение и алкоголь ухудшают микроциркуляцию в дёснах
Несбалансированное питание лишает зубы витаминов
Неправильная гигиена приводит к скоплению налёта и воспалениям
Несвоевременная замена пломб, отказ от лечения кариеса или небрежное отношение к профилактике часто становятся причинами потери зубов.
Грызть твёрдые предметы (семечки, ручки)
Травмы (спорт, падения)
Просроченные пломбы и коронки
Курение и алкоголь
Плохая гигиена полости рта
Решение о способе реставрации зависит от степени разрушения. Стоматолог оценивает состояние по специальной шкале и выбирает подходящий метод:
Прямой: реставрация проводится в кресле за один визит
Непрямой: создаётся индивидуальная конструкция в лаборатории
Подходит при незначительных дефектах. Пломбы бывают световые, композитные, стекловолоконные и др.
Применяется, если зуб значительно разрушен. Покрывает его полностью, восстанавливая форму и функцию. Материалы — керамика, цирконий, металл, пластмасса.
Используются для восстановления фронтальных зубов. Бывают композитные (устанавливаются сразу) и керамические (делаются в лаборатории). Виниры маскируют сколы, трещины и неровности.
Без обточки, щадящий метод. Применяется при сколах и царапинах. Используется фотополимерный материал, безопасный для живых тканей.
Если зуб невозможно спасти — на его место устанавливается имплант. Он состоит из штифта и коронки. Имплантация может быть одно- или двухэтапной. Иногда предварительно требуется наращивание костной ткани (синус-лифтинг или остеопластика), особенно при длительном отсутствии зуба.
Проводит визуальный осмотр
Делает рентген
Оценивает индекс разрушения зуба
Выбирает метод восстановления: от пломбы до импланта
Каждый случай требует индивидуального подхода — от оценки состояния костной ткани до выбора материала.
Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.