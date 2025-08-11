Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дандженесс назван одним из самых необычных прибрежных городов Великобритании по версии Time Out
NASA намерено подготовить ядерный реактор для лунной программы Артемида
Можно ли накачать пресс за пять минут? Разбор методики
Шашлык: выбираем идеальное мясо для приготовления
Электровелосипед Segway Xyber разгоняется до 20 миль в час за 2,7 секунды
Опасная привычка: почему нельзя оставлять дверцу стиральной машины открытой
Врачи: регулярное употребление апельсинов ускоряет метаболизм и снижает вес
Посол РФ: россияне могут получить электронную визу для поездок в Албанию
Правильный полив смородины в августе: советы для садоводов

Коронки, виниры или импланты? Как стоматологи решают, что ставить именно вам

Основные причины разрушения зубов — кариес, травмы и плохая гигиена
4:11
Здоровье

Современная стоматология позволяет восстанавливать даже сильно разрушенные зубы. Но важно понимать, что причины повреждений могут быть разными — от кариеса до механических травм. А своевременное лечение — залог сохранения не только здоровья, но и эстетики улыбки.

Зубы
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

Почему важно сохранять каждый зуб

Целостность зубного ряда влияет не только на жевательную функцию, но и на равномерное распределение нагрузки. При потере или разрушении одного зуба страдают и соседние — они берут на себя нагрузку, которая им не предназначена, что ускоряет износ и приводит к новым повреждениям.

Основные причины разрушения зубов

1. Кариес

Самое распространённое заболевание, которое разрушает твёрдые ткани зуба. Возникает из-за налёта, в котором размножаются бактерии. Они выделяют кислоту, разрушающую эмаль. Без лечения процесс затрагивает дентин и пульпу.

2. Травмы и механические повреждения

Падения, удары, трещины, сколы, вывихи, неправильно установленные пломбы — всё это может повредить зуб. Также сюда относится абразия эмали - истирание из-за жёсткой пищи, газировки или привычки грызть предметы.

3. Эрозия и дефекты эмали

Со временем зубы теряют прочность, особенно при дефиците минералов или вредных привычках. Возникает повышенная чувствительность, появляются трещины и дефекты.

4. Влияние образа жизни

  • Курение и алкоголь ухудшают микроциркуляцию в дёснах

  • Несбалансированное питание лишает зубы витаминов

  • Неправильная гигиена приводит к скоплению налёта и воспалениям

5. Игнорирование стоматологических проблем

Несвоевременная замена пломб, отказ от лечения кариеса или небрежное отношение к профилактике часто становятся причинами потери зубов.

ТОП-5 привычек, которые разрушают зубы

  • Грызть твёрдые предметы (семечки, ручки)

  • Травмы (спорт, падения)

  • Просроченные пломбы и коронки

  • Курение и алкоголь

  • Плохая гигиена полости рта

Современные методы восстановления разрушенных зубов

Решение о способе реставрации зависит от степени разрушения. Стоматолог оценивает состояние по специальной шкале и выбирает подходящий метод:

Прямой и непрямой метод

  • Прямой: реставрация проводится в кресле за один визит

  • Непрямой: создаётся индивидуальная конструкция в лаборатории

1. Пломбирование

Подходит при незначительных дефектах. Пломбы бывают световые, композитные, стекловолоконные и др.

2. Коронка

Применяется, если зуб значительно разрушен. Покрывает его полностью, восстанавливая форму и функцию. Материалы — керамика, цирконий, металл, пластмасса.

3. Виниры

Используются для восстановления фронтальных зубов. Бывают композитные (устанавливаются сразу) и керамические (делаются в лаборатории). Виниры маскируют сколы, трещины и неровности.

4. Композитная реставрация

Без обточки, щадящий метод. Применяется при сколах и царапинах. Используется фотополимерный материал, безопасный для живых тканей.

5. Имплантация

Если зуб невозможно спасти — на его место устанавливается имплант. Он состоит из штифта и коронки. Имплантация может быть одно- или двухэтапной. Иногда предварительно требуется наращивание костной ткани (синус-лифтинг или остеопластика), особенно при длительном отсутствии зуба.

Что решает врач перед реставрацией

  • Проводит визуальный осмотр

  • Делает рентген

  • Оценивает индекс разрушения зуба

  • Выбирает метод восстановления: от пломбы до импланта

Каждый случай требует индивидуального подхода — от оценки состояния костной ткани до выбора материала.

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Наука и техника
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Правильный полив смородины в августе: советы для садоводов
Volkswagen может прекратить выпуск электромобиля ID.5 уже к 2027 году
3 продукта-долгожителя: забудьте о сроке годности – храните годами
Учёные ЮАР начали вводить носорогам радиоактивные изотопы для защиты от браконьеров
250 тысяч в месяц: российские богачи озвучили финансовый порог комфортной жизни
36 миллиардов солнц: астрономы раскрыли мистический секрет чёрной дыры в глубине космоса
Основные причины разрушения зубов — кариес, травмы и плохая гигиена
Теннисист Даниил Медведев назвал Янника Синнера и Карлоса Алькараса главными соперниками сезона
Парфюм по гороскопу: какие ароматы подходят вашему знаку
Жена Олега Газманова рассказала про ссоры со знаменитым мужем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.