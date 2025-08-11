Коронки, виниры или импланты? Как стоматологи решают, что ставить именно вам

Основные причины разрушения зубов — кариес, травмы и плохая гигиена

Современная стоматология позволяет восстанавливать даже сильно разрушенные зубы. Но важно понимать, что причины повреждений могут быть разными — от кариеса до механических травм. А своевременное лечение — залог сохранения не только здоровья, но и эстетики улыбки.

Почему важно сохранять каждый зуб

Целостность зубного ряда влияет не только на жевательную функцию, но и на равномерное распределение нагрузки. При потере или разрушении одного зуба страдают и соседние — они берут на себя нагрузку, которая им не предназначена, что ускоряет износ и приводит к новым повреждениям.

Основные причины разрушения зубов

1. Кариес

Самое распространённое заболевание, которое разрушает твёрдые ткани зуба. Возникает из-за налёта, в котором размножаются бактерии. Они выделяют кислоту, разрушающую эмаль. Без лечения процесс затрагивает дентин и пульпу.

2. Травмы и механические повреждения

Падения, удары, трещины, сколы, вывихи, неправильно установленные пломбы — всё это может повредить зуб. Также сюда относится абразия эмали - истирание из-за жёсткой пищи, газировки или привычки грызть предметы.

3. Эрозия и дефекты эмали

Со временем зубы теряют прочность, особенно при дефиците минералов или вредных привычках. Возникает повышенная чувствительность, появляются трещины и дефекты.

4. Влияние образа жизни

Курение и алкоголь ухудшают микроциркуляцию в дёснах

Несбалансированное питание лишает зубы витаминов

Неправильная гигиена приводит к скоплению налёта и воспалениям

5. Игнорирование стоматологических проблем

Несвоевременная замена пломб, отказ от лечения кариеса или небрежное отношение к профилактике часто становятся причинами потери зубов.

ТОП-5 привычек, которые разрушают зубы

Грызть твёрдые предметы (семечки, ручки)

Травмы (спорт, падения)

Просроченные пломбы и коронки

Курение и алкоголь

Плохая гигиена полости рта

Современные методы восстановления разрушенных зубов

Решение о способе реставрации зависит от степени разрушения. Стоматолог оценивает состояние по специальной шкале и выбирает подходящий метод:

Прямой и непрямой метод

Прямой : реставрация проводится в кресле за один визит

Непрямой: создаётся индивидуальная конструкция в лаборатории

1. Пломбирование

Подходит при незначительных дефектах. Пломбы бывают световые, композитные, стекловолоконные и др.

2. Коронка

Применяется, если зуб значительно разрушен. Покрывает его полностью, восстанавливая форму и функцию. Материалы — керамика, цирконий, металл, пластмасса.

3. Виниры

Используются для восстановления фронтальных зубов. Бывают композитные (устанавливаются сразу) и керамические (делаются в лаборатории). Виниры маскируют сколы, трещины и неровности.

4. Композитная реставрация

Без обточки, щадящий метод. Применяется при сколах и царапинах. Используется фотополимерный материал, безопасный для живых тканей.

5. Имплантация

Если зуб невозможно спасти — на его место устанавливается имплант. Он состоит из штифта и коронки. Имплантация может быть одно- или двухэтапной. Иногда предварительно требуется наращивание костной ткани (синус-лифтинг или остеопластика), особенно при длительном отсутствии зуба.

Что решает врач перед реставрацией

Проводит визуальный осмотр

Делает рентген

Оценивает индекс разрушения зуба

Выбирает метод восстановления: от пломбы до импланта

Каждый случай требует индивидуального подхода — от оценки состояния костной ткани до выбора материала.

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

