Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оптимизация временных затрат: удобство зимнего посева
В 2025 году с российского рынка уходят Renault Duster, Skoda Octavia и Kia Rio
Вероятность подводного цунами в Средиземном море близка к 100% — прогнозы экспертов
Как приготовить идеальный сливовый джем: пошаговый рецепт для начинающих
Ковры в отелях могут быть источником кишечной палочки и грибков — исследования NIH
Барса получила официальное предложение, будущее Феррана Торреса решено
Алёна Водонаева показала замусоренные улицы Лос-Анджелеса
Способы придать даче уют без больших затрат — советы по интерьеру
Учёные из Калифорнии зафиксировали резкое снижение вокализации синих китов

Баня, где пахнет счастьем: ароматы, которые очищают не только тело, но и мысли

Лаванда и цитрусы в бане помогают снять стресс и поднять настроение
2:17
Здоровье

Баня — это не только тепло и пар, но и особое пространство для перезагрузки. Правильно подобранные ароматические добавки помогают усилить эффект расслабления, улучшить настроение и даже повлиять на эмоциональное состояние. Какие запахи особенно подходят для бани?

Баня
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Баня

Лучшие ароматы для банной гармонии

Лаванда — для расслабления

Лаванда известна своими успокаивающими свойствами. Её аромат помогает снять стресс, настраивает на покой и способствует восстановлению душевного равновесия. В бане он особенно эффективен для тех, кто испытывает тревожность или усталость.

Эвкалипт — для свежести и очищения

Аромат эвкалипта освежает воздух, способствует ощущению чистоты и лёгкости. Считается, что он помогает "выветрить" негативные мысли, усиливая ощущение бодрости и ясности. Идеально подходит для утренней парной.

Розмарин — для ясности ума

Розмарин используется для создания атмосферы очищения и защиты. Его аромат помогает сконцентрироваться, очищает энергетическое поле и способствует внутреннему балансу. Особенно хорош в моменты переутомления.

Цитрусовые — для настроения

Ароматы апельсина, лимона, грейпфрута ассоциируются с лёгкостью и солнечным настроением. Они пробуждают энергию, повышают эмоциональный фон и наполняют пространство позитивом. Хороший выбор для тех, кто хочет зарядиться жизнью.

Сандаловое дерево — для душевного покоя

Мягкий, глубокий аромат сандала создаёт атмосферу внутренней тишины. Это идеальный выбор для медитативной парной или расслабляющего вечера. Однако важно учитывать индивидуальную чувствительность — некоторым он может показаться тяжёлым.

Роза — для мягкой энергии

Аромат розы символизирует любовь, нежность и гармонию. Он помогает наладить эмоциональный контакт и согреть атмосферу. Такой аромат может подойти не всем — в мужской компании он, скорее всего, будет неуместен, но в семейной или женской — станет прекрасным выбором.

Уточнения

Лава́нда травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Оптимизация временных затрат: удобство зимнего посева
В 2025 году с российского рынка уходят Renault Duster, Skoda Octavia и Kia Rio
Вероятность подводного цунами в Средиземном море близка к 100% — прогнозы экспертов
Как приготовить идеальный сливовый джем: пошаговый рецепт для начинающих
Ковры в отелях могут быть источником кишечной палочки и грибков — исследования NIH
Барса получила официальное предложение, будущее Феррана Торреса решено
Лаванда и цитрусы в бане помогают снять стресс и поднять настроение
Алёна Водонаева показала замусоренные улицы Лос-Анджелеса
Способы придать даче уют без больших затрат — советы по интерьеру
Учёные из Калифорнии зафиксировали резкое снижение вокализации синих китов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.