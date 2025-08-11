Заряд бодрости длиной в 30 минут: еда, после которой вы становитесь только слабее

Сладкое, фастфуд и алкоголь вызывают энергетический спад — мнение врачей

Не вся еда приносит пользу. Одни продукты заряжают нас энергией и поддерживают работу всех систем организма, а другие — наоборот, забирают силы, перегружают пищеварение и провоцируют резкие скачки сахара в крови.

Фото: vkusnoitochka is licensed under Free More info розовый бургер

Какие продукты воруют энергию

Еда с низкой пищевой ценностью

Продукты, богатые калориями, но бедные на витамины и минералы, требуют от организма больших затрат на переработку. Энергии на переваривание уходит много, а пользы — минимум. Особенно это касается переработанных продуктов и блюд, приготовленных из муки высшего сорта и с большим количеством добавленного сахара.

Сладкое и выпечка

Да, такие продукты дают ощущение прилива энергии — но ненадолго. Уже через 30-40 минут уровень глюкозы резко падает, и появляется усталость и чувство голода. Это приводит к перееданию и снижению продуктивности.

Фастфуд

Вреден не только из-за трансжиров, избытка соли и сахара, но и из-за "энергетического провала", который возникает спустя короткое время после приёма пищи. Диетологи советуют ограничиться не более чем двумя порциями фастфуда в месяц, если нет медицинских противопоказаний.

Алкоголь

Даже минимальные дозы спиртного подавляют активность, нарушают обмен веществ и увеличивают нагрузку на печень. Регулярное или эпизодическое употребление ухудшает концентрацию, снижает тонус и обостряет хронические процессы. Напитки, которые кажутся "расслабляющими", на деле лишь временно маскируют усталость.

Уточнения

Фастфу́д - питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

