Пить горячее при боли в горле — большая ошибка: эффективное лечение выглядит иначе

1:32
Здоровье

Когда болит горло, многие стараются пить горячие напитки, полагая, что это поможет быстрее выздороветь. Однако врачи предупреждают: горячее — не всегда полезно при воспалении горла, и такое лечение может даже усугубить ситуацию.

Арбузное мороженое
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арбузное мороженое

Почему не стоит пить горячее при боли в горле

Высокая температура жидкости может дополнительно раздражать и травмировать слизистую, которая и без того воспалена. Особенно важно отказаться от горячих напитков и блюд в острой фазе заболевания.

Также стоит исключить острую пищу - она усиливает воспаление и мешает восстановлению.

А можно ли мороженое

На удивление, ответ — да. Врач общей практики Сергей Алендеев объясняет, что мороженое может облегчить боль, особенно в первые часы заболевания. Его эффект похож на прикладывание льда к ушибу — возникает местная анестезия, которая снижает болевые ощущения.

Продукт охлаждает слизистую и замедляет передачу болевого сигнала, благодаря воздействию на чувствительные рецепторы.

Что вызывает боль на самом деле

Алендеев подчёркивает: само переохлаждение не является причиной воспаления. Например, если человек много говорил на морозе без шарфа — он не заболеет от холода напрямую. Истинные причины боли в горле — вирусные или бактериальные инфекции. Холод лишь может ослабить местный иммунитет и облегчить проникновение возбудителей.

Уточнения

Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
