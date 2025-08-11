Пить горячее при боли в горле — большая ошибка: эффективное лечение выглядит иначе

Врач: мороженое снижает боль в горле за счёт охлаждающего эффекта

Когда болит горло, многие стараются пить горячие напитки, полагая, что это поможет быстрее выздороветь. Однако врачи предупреждают: горячее — не всегда полезно при воспалении горла, и такое лечение может даже усугубить ситуацию.

Почему не стоит пить горячее при боли в горле

Высокая температура жидкости может дополнительно раздражать и травмировать слизистую, которая и без того воспалена. Особенно важно отказаться от горячих напитков и блюд в острой фазе заболевания.

Также стоит исключить острую пищу - она усиливает воспаление и мешает восстановлению.

А можно ли мороженое

На удивление, ответ — да. Врач общей практики Сергей Алендеев объясняет, что мороженое может облегчить боль, особенно в первые часы заболевания. Его эффект похож на прикладывание льда к ушибу — возникает местная анестезия, которая снижает болевые ощущения.

Продукт охлаждает слизистую и замедляет передачу болевого сигнала, благодаря воздействию на чувствительные рецепторы.

Что вызывает боль на самом деле

Алендеев подчёркивает: само переохлаждение не является причиной воспаления. Например, если человек много говорил на морозе без шарфа — он не заболеет от холода напрямую. Истинные причины боли в горле — вирусные или бактериальные инфекции. Холод лишь может ослабить местный иммунитет и облегчить проникновение возбудителей.

