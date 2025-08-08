Выглядит как ЗОЖ, а действует как яд: скрытая угроза протеиновых батончиков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Гиперпротеиновые батончики могут быть вредны людям с хроническими заболеваниями почек. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов.

Фото: freepik
Богданов отметил, что протеиновые батончики не представляют очевидной опасности для здорового человека, однако могут нанести вред при определенных диагнозах.

"Есть просто категория людей, для которых применение вот этих гиперпротеиновых продуктов так же может быть противопоказано", — пояснил эксперт.

По его словам, особенно осторожными с такими продуктами должны быть люди с хронической почечной недостаточностью.

Он обратил внимание на то, что такие батончики отличаются высокой степенью усвояемости, что обычно считается плюсом, но не в случае с почечными заболеваниями.

"Это может вызывать прогрессирование почечной недостаточности, рост креатинина, признаков компенсации", — предупредил профессор.

Кроме того, по словам эксперта, многие протеиновые батончики содержат сахар и шоколад.

"То есть, если это батончик протеиновый, но он с шоколадом, с сахаром и так далее, то к ним надо относиться как к продуктам, которые обладают высоким гликемическим индексом", — указал Богданов.

Он добавил, что чрезмерное употребление таких сладких батончиков может повлиять на массу тела и повысить риск развития диабета.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
