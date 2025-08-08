Эти две модные диеты губят организм — но никто не говорит об этом прямо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Голодание и кето-диета могут представлять серьёзную опасность для здоровья. О самых опасных диетах в беседе с Pravda.Ru рассказал профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов.

Еда
Фото: unsplash.com by Elena Leya is licensed under Free to use under the Unsplash License
Еда

Богданов пояснил, что наибольшие риски связаны с диетами, предполагающими отказ от еды или радикальное изменение рациона.

"Наверное, самая опасная диета – это разные формы голодания. Потому что с ними связано большинство осложнений и рисков", — отметил профессор.

Специалист добавил, что на втором месте по вредности — кето-диета, особенно в случаях, когда она применяется без медицинских показаний.

"Кето-диеты – это различные высокобелковые диеты с полным исключением углеводов. Эти варианты диет эффективны для снижения веса, но сопряжены с риском", — пояснил он.

По словам эксперта, такие диеты противопоказаны людям с нарушениями углеводного обмена, сахарным диабетом, заболеваниями печени и почек.

"Прежде чем начинать подобные диетологические воздействия, необходимо просто предварительное тщательное обследование и учет всех сопутствующих коморбидных состояний, заболеваний", — подчеркнул Богданов.

Он отметил, что аналогичного подхода требует и практика лечебного голодания.

"При голодании тоже, естественно, достаточно часто бывают осложнения, связанные в основном с желудочно-кишечным трактом, также с эндокринными заболеваниями, у диабетиков", — напомнил врач.

Специалист заключил, что оба типа диет необходимо применять только под наблюдением врача.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
