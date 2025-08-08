Глюкозные горки: что происходит с организмом при каждом резком скачке сахара

Многие считают, что колебания уровня сахара в крови — забота исключительно людей с диабетом. Но это миф. Даже у абсолютно здорового человека регулярные резкие подъёмы глюкозы могут со временем подорвать здоровье — от снижения энергии до повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Когда вы едите продукты с углеводами — будь то хлеб, макароны, фрукты или сладости — они превращаются в глюкозу, главный источник энергии организма. В ответ выделяется инсулин, чтобы помочь клеткам усвоить эту глюкозу.
У здорового человека уровень сахара обычно держится в пределах:
натощак: 4.0-4.5 ммоль/л
через два часа после еды: не более 7.8 ммоль/л (данные British Heart Foundation)
Но даже при нормальном обмене веществ уровень глюкозы может временно подскочить до "диабетических" значений. Это часто незаметно, но может вызывать:
внезапную усталость;
тягу к сладкому;
резкие перепады настроения.
Частые скачки со временем приводят к:
инсулинорезистентности;
хроническому воспалению;
росту риска болезней сердца.
Диетолог и советник парламента Великобритании Стив Беннетт напоминает: здоровое питание — это не запрет на хлеб или макароны, а умение их правильно сочетать.
К каждому приёму пищи стоит добавлять:
Клетчатку - овощи, зелень, цельнозерновые продукты;
Белок - нежирное мясо, бобовые, тофу;
Полезные жиры - авокадо, орехи, оливковое масло.
"Главные виновники резких скачков сахара — ультраобработанные углеводы, особенно без клетчатки", — отмечает эксперт.
Такое сочетание замедляет усвоение сахара и помогает поддерживать стабильную глюкозу в течение дня.
Ешьте медленно и без переедания.
Откажитесь от сладких напитков.
Не ешьте углеводы "в одиночку" — сочетайте их с белком и жирами.
Двигайтесь после еды — даже короткая прогулка полезна.
По данным Diabetes UK, в Великобритании уровень диабета достиг рекорда, а сердечно-сосудистые заболевания входят в тройку причин смертности в Англии и Уэльсе. Но многое зависит от повседневных привычек — в том числе от того, что мы кладём на тарелку.
Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.
