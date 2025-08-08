Глюкозные горки: что происходит с организмом при каждом резком скачке сахара

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:39
Здоровье

Многие считают, что колебания уровня сахара в крови — забота исключительно людей с диабетом. Но это миф. Даже у абсолютно здорового человека регулярные резкие подъёмы глюкозы могут со временем подорвать здоровье — от снижения энергии до повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Сбалансированный обед
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сбалансированный обед

Что такое скачок сахара и чем он опасен

Когда вы едите продукты с углеводами — будь то хлеб, макароны, фрукты или сладости — они превращаются в глюкозу, главный источник энергии организма. В ответ выделяется инсулин, чтобы помочь клеткам усвоить эту глюкозу.

У здорового человека уровень сахара обычно держится в пределах:

  • натощак: 4.0-4.5 ммоль/л

  • через два часа после еды: не более 7.8 ммоль/л (данные British Heart Foundation)

Но даже при нормальном обмене веществ уровень глюкозы может временно подскочить до "диабетических" значений. Это часто незаметно, но может вызывать:

  • внезапную усталость;

  • тягу к сладкому;

  • резкие перепады настроения.

Частые скачки со временем приводят к:

  • инсулинорезистентности;

  • хроническому воспалению;

  • росту риска болезней сердца.

Картошка не враг: как есть углеводы с пользой

Диетолог и советник парламента Великобритании Стив Беннетт напоминает: здоровое питание — это не запрет на хлеб или макароны, а умение их правильно сочетать.

К каждому приёму пищи стоит добавлять:

  • Клетчатку - овощи, зелень, цельнозерновые продукты;

  • Белок - нежирное мясо, бобовые, тофу;

  • Полезные жиры - авокадо, орехи, оливковое масло.

"Главные виновники резких скачков сахара — ультраобработанные углеводы, особенно без клетчатки", — отмечает эксперт.

Такое сочетание замедляет усвоение сахара и помогает поддерживать стабильную глюкозу в течение дня.

Как избежать резких скачков в повседневной жизни

  • Ешьте медленно и без переедания.

  • Откажитесь от сладких напитков.

  • Не ешьте углеводы "в одиночку" — сочетайте их с белком и жирами.

  • Двигайтесь после еды — даже короткая прогулка полезна.

Почему это важно

По данным Diabetes UK, в Великобритании уровень диабета достиг рекорда, а сердечно-сосудистые заболевания входят в тройку причин смертности в Англии и Уэльсе. Но многое зависит от повседневных привычек — в том числе от того, что мы кладём на тарелку.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
