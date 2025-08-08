Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чудом избежала кошмара: врачи хотели разобрать женщину на органы, но она вовремя подала знак

В США врачи чуть не изъяли органы у живой пациентки
1:33
Здоровье

В Соединённых Штатах произошёл шокирующий случай, связанный с преступной деятельностью в сфере трансплантологии. В центре внимания оказалась 38-летняя Данелла, жительница Нью-Мексико, которая чудом избежала участи стать жертвой незаконного изъятия органов.

Больничная палата
Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Больничная палата

Находясь в коме, она была признана безнадёжной, и родственники дали согласие на донорство, однако непосредственно перед операцией семья заметила признаки жизни — слёзы, которые врачи поспешили объяснить рефлекторной реакцией. Лишь моргание, замеченное в последний момент, заставило медиков усомниться в диагнозе.

Члены донорской организации настаивали на том, что женщине нужно ввести морфий, чтобы полностью её обездвижить, но врачи, к счастью, проявили принципиальность и остановили операцию. Данелла не только выжила, но и полностью восстановилась и теперь добивается справедливости, подав жалобу на больницу и донорскую организацию.

Этот вопиющий случай — не единичный. В 2021 году аналогичная ситуация произошла в Кентукки. Мужчина также был ошибочно признан мёртвым и пришёл в себя за несколько минут до операции.

Впрочем, не всем везёт в таких ситуациях. Бывали случаи, когда врачи игнорировали сердцебиение и извлекали органы у живых людей, поддавшись давлению со стороны представителей донорских организаций. Об этом пишет "Царьград".

Уточнения

До́нор (от лат. donare — «дарить, жертвовать») — в общем смысле это объект, отдающий что-либо другому объекту (называемому «акце́птором» или «реципие́нтом»).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
