Иммунитет как у космонавта: вот почему дети на грудном вскармливании реже болеют и становятся счастливее

Врач Филюшкина рассказала, что грудное молоко необходимо каждому младенцу

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина рассказала, чем уникально материнское молоко и почему крайне необходимо, чтобы именно оно было первым продуктом, который получает любой новорождённый.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Falbisoner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Младенец

Грудное молоко — это уникальный и незаменимый источник питания для младенца, обеспечивающий его гармоничное развитие. Его состав настолько сложен и динамичен, что воспроизвести его в искусственных смесях невозможно. Он меняется не только в течение всего периода кормления, но и в течение дня и даже во время одного приёма пищи, подстраиваясь под растущие потребности малыша, поэтому естественное вскармливание является наилучшим выбором.

Помимо всех необходимых питательных веществ, грудное молоко содержит компоненты, которые играют ключевую роль в формировании интеллекта, поведенческих и психических реакций ребёнка, а также его способности к обучению. Дети, получающие грудное молоко, как правило, лучше спят и реже болеют инфекционными заболеваниями, такими как отиты, кишечные и респираторные инфекции, а также меньше подвержены аллергии.

Врач подчеркнула, что важно кормить ребёнка именно тогда, когда его организм требует этого, и не стоит руководствоваться составленным по часам графиком. Также Филюшкина объяснила, что кормление грудью полезно не только для физического, но и для психологического здоровья, ведь в такие моменты малыш чувствует особенно тесную связь с матерью. Это ощущение защиты и спокойствия с первых дней закладывает фундамент для дальнейшего благополучия человека. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Грудно́е или есте́ственное вска́рмливание — эволюционно сформировавшаяся естественная форма питания человека от периода новорождённости до окончания грудного возраста, когда ребёнок начинает питаться сторонней пищей.

