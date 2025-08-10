Не хватает сил и раздражает всё подряд? Попробуйте эти методы — эффект удивит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Хорошее самочувствие мы часто воспринимаем как должное — ровно до тех пор, пока не начинаем чувствовать упадок сил, раздражительность или хроническую усталость. Особенно ярко такие перемены проявляются после 30 лет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конечно, основа здоровья — это отказ от вредных привычек и полноценный сон. Но есть и другие простые способы улучшить общее состояние без радикальных перемен.

Три хитрости, которые помогут чувствовать себя лучше

1. Лёгкая и живая еда

Свежие овощи, зелень, фрукты — именно они должны стать основой ежедневного рациона. Чем меньше термической обработки, тем больше пользы.

Например:

  • свежее яблоко лучше, чем варенье

  • салат из сельдерея — полезнее тушёных овощей

  • сырые орехи — предпочтительнее жареных

Старайтесь выбирать продукты в их естественном виде — это поддерживает пищеварение, даёт энергию и насыщает организм витаминами.

2. Маленькие перемены — большой эффект

Психоэмоциональное выгорание часто связано с рутиной. Чтобы освежить восприятие жизни, не нужно переезжать или увольняться. Достаточно:

  • сменить маршрут на работу

  • выбраться на природу

  • встретиться с давними друзьями

  • ввести в расписание что-то новое: йогу, курсы, прогулки

Даже небольшое обновление распорядка дня может дать мощный заряд внутренней энергии.

3. Меньше токсичных эмоций

Не все ситуации можно изменить — но можно изменить своё отношение. Если не получается наладить отношения с коллегами или избежать стресса, важно научиться не втягиваться в эмоции.

Практики, которые помогут:

  • дыхательные упражнения

  • медитация

  • вдохновляющее чтение

  • добрые фильмы и музыка

Смена внутреннего фокуса позволяет сохранять спокойствие даже в сложных обстоятельствах — и со временем вырабатывает устойчивый позитивный настрой.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания — понятие, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением. Может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми (вплоть до развития глубоких когнитивных искажений).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
