Не хватает сил и раздражает всё подряд? Попробуйте эти методы — эффект удивит

Хорошее самочувствие мы часто воспринимаем как должное — ровно до тех пор, пока не начинаем чувствовать упадок сил, раздражительность или хроническую усталость. Особенно ярко такие перемены проявляются после 30 лет.
Конечно, основа здоровья — это отказ от вредных привычек и полноценный сон. Но есть и другие простые способы улучшить общее состояние без радикальных перемен.
Свежие овощи, зелень, фрукты — именно они должны стать основой ежедневного рациона. Чем меньше термической обработки, тем больше пользы.
Например:
свежее яблоко лучше, чем варенье
салат из сельдерея — полезнее тушёных овощей
сырые орехи — предпочтительнее жареных
Старайтесь выбирать продукты в их естественном виде — это поддерживает пищеварение, даёт энергию и насыщает организм витаминами.
Психоэмоциональное выгорание часто связано с рутиной. Чтобы освежить восприятие жизни, не нужно переезжать или увольняться. Достаточно:
сменить маршрут на работу
выбраться на природу
встретиться с давними друзьями
ввести в расписание что-то новое: йогу, курсы, прогулки
Даже небольшое обновление распорядка дня может дать мощный заряд внутренней энергии.
Не все ситуации можно изменить — но можно изменить своё отношение. Если не получается наладить отношения с коллегами или избежать стресса, важно научиться не втягиваться в эмоции.
Практики, которые помогут:
дыхательные упражнения
медитация
вдохновляющее чтение
добрые фильмы и музыка
Смена внутреннего фокуса позволяет сохранять спокойствие даже в сложных обстоятельствах — и со временем вырабатывает устойчивый позитивный настрой.
Синдром эмоционального выгорания — понятие, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением. Может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми (вплоть до развития глубоких когнитивных искажений).
