Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Лазарев снял острую пародию на подтанцовку Татьяны Булановой
Цветы в интерьере: от улучшения воздуха до поднятия настроения
В Мумбаи и Рио-де-Жанейро призвали пересмотреть отношение к экскурсиям в бедные кварталы
4 упражнения для развития ловкости: тренируйтесь как профессиональные спортсмены
В список бесполезных элементов в авто попали фальшвыхлоп и декоративный карбон
Секрет хрустящих огурцов: маринование без стерилизации на зиму
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
В США испытали установку по производству 4 литров бензина в день из воздуха
Питание для красоты: как восполнить нехватку витаминов для ногтей

Простые действия, которые снижают уровень кортизола без медицины и психологов

Эндокринолог: физическая активность снижает гормоны стресса и повышает эндорфины
1:40
Здоровье

Стресс негативно отражается не только на настроении, но и на общем состоянии организма. Именно поэтому важно вовремя распознать его сигналы и применить простые методы, которые помогут вернуться в состояние баланса.

Отдых на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на море

Четыре способа справиться со стрессом

1. Стакан воды — первое средство

По словам эндокринолога Зухры Павловой, при стрессе важно сразу выпить воды. Это помогает нормализовать выработку гормонов, в частности — адренокортикотропного гормона, который контролирует уровень кортизола. Вода запускает каскад реакций, способствующих стабилизации эмоционального состояния.

2. Физическая активность

Даже лёгкая активность помогает организму "переключиться". Это может быть:

  • прогулка на свежем воздухе

  • короткая разминка дома

  • несложные упражнения или растяжка

Физическая нагрузка снижает уровень гормонов стресса и повышает выработку эндорфинов — естественных антидепрессантов.

3. Дыхательные практики

Павлова отмечает, что управляемое дыхание - один из самых эффективных инструментов для снятия внутреннего напряжения. Медленные вдохи и выдохи с концентрацией на ритме дыхания снижают частоту сердцебиения и нормализуют давление.

4. Тёплая ванна

Расслабляющая ванна с добавлением морской соли и эфирных масел помогает снять мышечное напряжение и стабилизировать нервную систему. Особое внимание стоит уделить ароматам лаванды, мяты и эвкалипта — они усиливают успокаивающий эффект.

Уточнения

Эндорфи́ны - группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами (морфиноподобными соединениями), которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения
Наука и техника
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Генетика и опыт общения влияют на избирательную привязанность домашних животных
Простой способ получить идеальный вкус персиков
BMW X1, RAV4 и Juke включены в список переоценённых подержанных авто
Торговые войны: Бразилия может стать следующей после Индии
В английской деревне Херст-Грин открыт туристический маршрут по местам, связанным с Толкином
Уксус и лимонный сок помогут отпугнуть мух из дома
Жареные кабачки с сырной намазкой: 5 ингредиентов и минимум времени
Упражнения с мячом и валиком помогают расслабить мышцы ног — советы специалистов
Новый тренд красоты: как филлеры в плечи меняют представление о силуэте
Дочь рэпера Тимати похвасталась уменьшенным в размерах Айфоном 18
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.