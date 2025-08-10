Простые действия, которые снижают уровень кортизола без медицины и психологов

Стресс негативно отражается не только на настроении, но и на общем состоянии организма. Именно поэтому важно вовремя распознать его сигналы и применить простые методы, которые помогут вернуться в состояние баланса.
По словам эндокринолога Зухры Павловой, при стрессе важно сразу выпить воды. Это помогает нормализовать выработку гормонов, в частности — адренокортикотропного гормона, который контролирует уровень кортизола. Вода запускает каскад реакций, способствующих стабилизации эмоционального состояния.
Даже лёгкая активность помогает организму "переключиться". Это может быть:
прогулка на свежем воздухе
короткая разминка дома
несложные упражнения или растяжка
Физическая нагрузка снижает уровень гормонов стресса и повышает выработку эндорфинов — естественных антидепрессантов.
Павлова отмечает, что управляемое дыхание - один из самых эффективных инструментов для снятия внутреннего напряжения. Медленные вдохи и выдохи с концентрацией на ритме дыхания снижают частоту сердцебиения и нормализуют давление.
Расслабляющая ванна с добавлением морской соли и эфирных масел помогает снять мышечное напряжение и стабилизировать нервную систему. Особое внимание стоит уделить ароматам лаванды, мяты и эвкалипта — они усиливают успокаивающий эффект.
Эндорфи́ны - группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами (морфиноподобными соединениями), которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние.
