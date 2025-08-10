Вино в праздники можно пить с умом — но только если следовать этим трём советам

Эксперты: вино из жаркого климата содержит больше сахара и алкоголя

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже небольшие дозы алкоголя оказывают влияние на организм, и с точки зрения здоровья врачи всё чаще говорят: лучше вовсе от него отказаться. Однако в праздники многие делают исключение — например, чтобы поднять бокал в полночь в Новый год. В этом случае стоит подойти к выбору спиртного максимально осознанно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке

Какой алкоголь менее вреден: советы диетолога

Вино — предпочтительный вариант

Диетолог Дебби Петитпейн рекомендует выбирать вино с низким содержанием сахара и алкоголя. Это поможет сократить нагрузку на печень, поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему. Такой подход особенно актуален для тех, кто редко употребляет алкоголь.

На что обратить внимание

Наименее вредными считаются сухие белые вина, особенно произведённые в регионах с прохладным климатом. В таких зонах виноград созревает медленнее, накапливая меньше сахара, что отражается на крепости и вкусе напитка. Напротив, сладкие и крепкие вина чаще делают из винограда, выращенного в жарком климате — в них и больше алкоголя, и больше сахаров.

Как снизить вред

Петитпейн отмечает, что вино можно разбавлять газированной водой - это снижает концентрацию алкоголя и замедляет его усвоение организмом. Такой метод помогает контролировать количество выпитого и уменьшить негативные последствия.

Уточнения

Вино́ - алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

