Не верьте мифам: стоматолог раскрыл правду о домашних средствах для зубов

Стоматолог предостерег от использования домашних средств для белизны зубов
2:31
Здоровье

Применение домашних и народных средств отбеливания зубов приведет к их повышенной чувствительности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко.

Ирригатор
Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic
Ирригатор

Врач призвал не путать понятия — отбеливание, которое можно произвести только в кабинете стоматолога, и очищение зубов — то, что можно сделать в домашних условиях.

"Домашнего отбеливания не существует. Отбеливание в настоящее время во всем мире и в медицинской индустрии стоматологической проводится только атомарным кислородом. Только с помощью него можно достичь отбеливания. Это безопасные системы, которые не содержат кислоту", — пояснил доктор.

Различные зубные пасты с пометкой "отбеливающая", гели, специальные полоски тоже имеют место быть, подчеркнул стоматолог. При этом он добавил, что на их чудо-действие рассчитывать не стоит, особенно если они были приобретены на маркетплейсах. Не обладают, по мнению, доктора отбеливающими свойствами также и всевозможные домашние средства. Кроме того, как подчеркнул эксперт, они могут нанести вред зубам.

"Что даётся в качестве домашних составов для таких рукодельников, для самоделкиных, когда там нужно смешать тот же лимонный сок с растолчённым углём, пемзой, или сначала зубы потереть апельсиновой коркой длительное время, или долькой лимона, потом тут же насыпать на зубную щётку соду, потереть зубы таким абразивом — конечно, я бы не рекомендовал вообще пользоваться никакими рецептами из интернета, особенно если они содержат какой-либо кислотный компонент. Чаще всего эта кислота будет из фруктов, либо лимонная кислота из цитрусовых. Ни в коем случае", — предупредил специалист.

Результат применения подобных методов, может быть и вовсе плачевный, считает Антипенко.

"На ветру улыбнетесь — будет больно. Начнете горячий чай пить — будет больно. Начнете холодную воду пить — будет очень больно. Сладкое что-то будете есть — будет очень больно. Почему? Потому что вы собственноручно растворили эмаль. Такой же эффект можно получить, если вы все время пьете соки, фреши. Для зубов опаснее всего — это кислота из фруктов. Поэтому домашние средства по сомнительным рецептам — ни в коем случае"", — сказал стоматолог.

