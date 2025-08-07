Заниматься или выживать? Почему летом лучше не геройствовать в спортзале

Фитнес-тренер предупредил о скрытой опасности тренировок летом

Интенсивные тренировки в жару могут привести к сгущению крови, проблемам с сердцем и растяжениям, поэтому нагрузку следует снижать. О последствиях перегрева и правилах безопасности в беседе с Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко.

По словам Литовченко, утверждение о том, что в жару из-за тренировок якобы разрушаются мышцы, не соответствует действительности. Однако высокие температуры, по его словам, действительно могут вызывать ряд негативных последствий — от перегрева до повышенной нагрузки на сердце.

"Сказать, что разрушаются мышцы – такого не может быть. Но бывают последствия. Первое, когда очень сильно жарко, конечно, мы стараемся, во-первых, позаниматься либо пораньше днем, либо уже вечером, когда немножко жара спадает", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что при высокой температуре активность лучше снижать и обязательно пить воду. Недостаток жидкости ведет к сгущению крови и перегрузке сосудистой системы, особенно на фоне тренировки.

"Сейчас что происходит? Я не знаю, с чем это связано, потому что многие рекомендуют не пить воду во время тренировки. И здесь, конечно, могут быть последствия достаточно серьезные", — добавил Литовченко.

Он отметил, что организму требуется не менее 1,5–2 литров воды в жару, а в день тренировки — до трех литров. При этом заниматься желательно в кондиционируемом помещении, но без переохлаждения. Особенно опасны попытки намеренно усилить потоотделение — например, с помощью пленочных поясов или плотной одежды.

"Это ни в коем случае нельзя делать, потому что это жарко, плюс еще может перегреть внутренние органы", — предупредил специалист.

Также Литовченко подчеркнул, что летом даже профессиональные спортсмены снижают нагрузки, переходят на работу с весами 40–50% от максимума и не стремятся к рекордам.